李珊珊 - 情人节 | 珊珊来辞

珊珊来辞
珊珊来辞
李珊珊
3小時前
娱乐 专栏
　　明天便是情人节，想想哪一次过节，最深刻呢？如何用力回想，脑袋一片空白。只哼出：「流水很清楚惜花这个责任，真的身份不过送运，这趟旅行若算开心，亦是无负这一生。」

　　想不起来不等于没有开心过，特别是我很喜欢花，过去曾把花收下，制成干花来摆设。不过有高人指点，不宜存放枯萎植物，只好将它扔掉。对我来说，收花仍然带来惊喜，特别是自带的香气。

　　至于有没有吃过一顿难忘的大餐？在此跟所有前度说声，请不要介意有话直说；完全无印象那天跟谁共晋晚餐的记忆。或许中过新冠及甲流关系，脑容量确实大减。相信有吃过美味的，也试过浓厚气氛的。人大了需要的东西大不同，自然地不需要的事物随之渐减，连带记忆也是。

　　那是一位不着重仪式的人？绝对不是。所有节日都会好好看待，要做的小节也会跟上。始终生命这家伙，说长不长说短不短，好好过日子也包括点缀，习俗亦需要传承，透过行动连接身边人。即使不少人认为，情人节是商业活动，被商家过分吹捧来赚钱。而本人鼓励量力而为，收一枝花也很高兴。只要出自我爱的人之手，便可。

　　身边不少好友，由于跟另一半持相反意见，碍于对方没有半点意欲，去做任何动作而选择沉默。我是不建议将就、委屈，对另一半有期许是正常的，甚或在关系上需要认同感；主动提出想法是百利而无一害。总不能「成世流流长，就咁你眼望我眼」，对吗？

　　当别人问起，如何跟情人过节？有些人作出机灵回答：「若是真的爱，天天都是情人节。」还好给社会训练有数，这句话是语言艺术。假若身边人以此推搪，而又不想无声无息渡过，不如反问一句：「天意常常弄人，你确定拥有明天吗？」

李珊珊

