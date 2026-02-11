Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

叶念琛 - 转型太难 | 影迷情琛

影迷情琛
影迷情琛
叶念琛
57分鐘前
阅讀更多
娱乐 专栏
內容

　　演员从来都是矛盾又缺乏安全感的动物！回到未红时，拼命力争上游渴望平步青云；到了大红大紫后，又担心地位朝不保夕，于是惟有催眠自己不断寻求突破，只因害怕被人视为固步自封！可是一个不留神用力过猛，偏偏容易走火入魔，恨错难返！

　　像大只佬狄维庄逊，一直以银幕硬汉形象出人头地，但动作片拍多了，荷包肿胀后，发财立品的庄逊觉得是时候向观众展示自己除了肌肉发达，其实演技也不简单！于是接拍以重量级综合格斗冠军的真实故事为蓝本的电影《The Smashing Machine》。

　　庄逊的如意算盘是希望能靠这部言志之作，在各大电影颁奖礼上分一杯羹！可惜电影上映后，票房口碑两大皆空，观众和影评人对庄逊改变戏路的苦心无动于衷，碰了一头灰的庄逊为了收复失地，惟有乖乖重回那些消费他大只佬形象的商业大片怀抱，今年他便会参演《魔海奇缘》真人版和《逃出魔幻纪4》。赚钱为上，奖项还是抛诸脑后。

　　另外，还有刚刚凭《美佣诱罪》刷新了个人电影最高票房纪录的Sydney Sweeney。Sweeney几年前在电视剧《毒瘾女孩》和电影《真的狠爱你》中，凭骄人身材成为全球男性观众为之着迷的性感女神！但大红后的Sweeney，却不甘从此被定型，往后接拍了几部不用卖弄性感的电影，岂料票房立即大泻！直到回归拿手好戏的情色惊栗片《美佣诱罪》，终令伊人重回叫座女星之列。吸取教训后的Sweeney，聪明地掌握粉丝喜好，更食住个势推出自家品牌的情趣内衣，甫推出便掀起抢购热潮。Sweeney终于明白在娱乐圈的生存之道，就是永不要跟观众作对！

著名电影编剧及导演
叶念琛

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
15小時前
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
14小時前
北捷让座风波｜易服男「Fumi阿姨」踢飞老妇 法庭判罚$1000
北捷让座风波｜易服男「Fumi阿姨」踢飞老妇 法庭判罚$1000
两岸热话
7小時前
六合彩｜头奖1900万结果出炉 即刻入嚟对冧巴睇你中唔中！
六合彩｜头奖1900万结果出炉 即刻入嚟对冧巴睇你中唔中！
社会
5小時前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
14小時前
「影坛女汉子」惊爆患恶疾「肚大如怀孕」体重暴胀 扶墙走路险失明惊险一刻曝光
「影坛女汉子」惊爆患恶疾「肚大如怀孕」体重暴胀 扶墙走路险失明惊险一刻曝光
影视圈
10小時前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
19小時前
北上深圳办年货！免费年宵巴士线开通 直达6大花市 罗湖/莲塘/福田口岸
北上深圳办年货！免费年宵巴士线开通 直达6大花市 罗湖/莲塘/福田口岸
旅游
13小時前
冯盈盈玲珑浮凸身材挑战极限冰水浴 「冰火交融」比坚尼照辣到喷火大方晒丰满上围
冯盈盈玲珑浮凸身材挑战极限冰水浴 「冰火交融」比坚尼照辣到喷火大方晒丰满上围
影视圈
9小時前
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
时事热话
13小時前
更多文章
叶念琛 - 奥斯卡预测 | 影迷情琛
　　《第98届奥斯卡金像奖》日前公布了提名名单。今年斗争最激烈必定是影帝和影后组别，先说影帝，《一战再战》的里安纳度狄卡比奥和《Marty Supreme》的添麦菲查洛美，在各大电影颁奖礼上互有斩获，斗得难分难解！不过，奇峰突出的黑马选手还有年代传记片《蓝月》的伊云鹤基及巴西出品《密探》的Wagner Moura。前者是资深实力派，备受影评人爱戴，后者虽然主战场不在荷里活，但十年前凭在串流平台上的
2026-01-27 02:00 HKT
影迷情琛