叶念琛 - 转型太难 | 影迷情琛

演员从来都是矛盾又缺乏安全感的动物！回到未红时，拼命力争上游渴望平步青云；到了大红大紫后，又担心地位朝不保夕，于是惟有催眠自己不断寻求突破，只因害怕被人视为固步自封！可是一个不留神用力过猛，偏偏容易走火入魔，恨错难返！



像大只佬狄维庄逊，一直以银幕硬汉形象出人头地，但动作片拍多了，荷包肿胀后，发财立品的庄逊觉得是时候向观众展示自己除了肌肉发达，其实演技也不简单！于是接拍以重量级综合格斗冠军的真实故事为蓝本的电影《The Smashing Machine》。



庄逊的如意算盘是希望能靠这部言志之作，在各大电影颁奖礼上分一杯羹！可惜电影上映后，票房口碑两大皆空，观众和影评人对庄逊改变戏路的苦心无动于衷，碰了一头灰的庄逊为了收复失地，惟有乖乖重回那些消费他大只佬形象的商业大片怀抱，今年他便会参演《魔海奇缘》真人版和《逃出魔幻纪4》。赚钱为上，奖项还是抛诸脑后。



另外，还有刚刚凭《美佣诱罪》刷新了个人电影最高票房纪录的Sydney Sweeney。Sweeney几年前在电视剧《毒瘾女孩》和电影《真的狠爱你》中，凭骄人身材成为全球男性观众为之着迷的性感女神！但大红后的Sweeney，却不甘从此被定型，往后接拍了几部不用卖弄性感的电影，岂料票房立即大泻！直到回归拿手好戏的情色惊栗片《美佣诱罪》，终令伊人重回叫座女星之列。吸取教训后的Sweeney，聪明地掌握粉丝喜好，更食住个势推出自家品牌的情趣内衣，甫推出便掀起抢购热潮。Sweeney终于明白在娱乐圈的生存之道，就是永不要跟观众作对！



著名电影编剧及导演

叶念琛