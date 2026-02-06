Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李珊珊 - 谁更脏 | 珊珊来辞

李珊珊
3小時前
　　现在用社交媒体看新闻，可说世界之大无奇不有。最近有一名法国男人，将第一次世界大战的炮弹，塞进肛门未能拔出，冲入医院急症求助。当医生拔出发现是未引爆的爆炸物，立即全院紧急疏散。

　　这事上牵涉到多元化的不可思议，甚或有些人怀疑事件虚构。首先本人相信此事的真实性，古往今来有无数次记载，男士常常将物件放进那里，犹如叮当的百宝袋，记忆所及如：灯泡、啤酒樽、玩具车、蕃薯、电筒、叉……等等。这回是上世纪未爆文物，再拉高对可塞入的物件类别而已。

　　另一宗被疯狂洗版，就是公布数百万份，有关爱泼斯坦文件的余波。其实不能说是余波，估计是另一波的开始。我们怎会想到前世界首富，离婚的原因是透过他，跟俄罗斯女郎搭上，然后得病传染太太而导致。还要试图隐瞒状况，曾偷偷落药给她治病。落笔时前妻公开回应，让事件持续升温。只好说看似书呆子、貌似朴实无华、类似社会菁英，尘世间的俗务也是逃不过。没有谁比谁高贵，提醒世人不好分三、六、九等。

　　再说现今世界首富，这事上怎会缺席？可是所显示的内容，一般社交手腕的基本联谊。怎么说都是同一圈子，行得太远不好，走得太近危险，保持安全距离永无差错。难得他这么爱繁衍后代，反而在这个岛上得把口讲，至今没有显示直接参与，原来世事无绝对。

　　此次公开最让人思量的档案片段，估计是那辑疑似接受电视台访问。影片从未面世，而记者咄咄逼人的题问，根本没有打算给他回应，并一路重复：「你在赚取脏钱？」「跟脏的人工作？」

　　其实做了坏事，还有必要分谁比谁脏吗？

李珊珊

李珊珊 - 樽颈位 | 珊珊来辞
　　《珊珊来辞》踏入第9个年头，跟读者们分享共462篇文章。回想走过来的路，可简单两句说明：「因为喜爱，所以坚持。」在不知不觉间，便走到今时今日。 　　还记得写到第50期文章，人突然陷入混沌之中，连带那期专栏也受牵连，明明有题材、想法都写得一塌糊涂。究竟当年如何拨乱反正呢？细节未能尽录，只记得蔡澜先生说过，当你埋位落笔时，就不能写不出字来，直至完成文章，才好离开原位。 　　字面上眼看苛
2026-01-30 02:00 HKT
珊珊来辞