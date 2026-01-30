头条戏场 - 《末世绿洲2》阿仔走难不忘Flirt女 | 头条戏场

《末世绿洲2：绝地迁徙》行返前作路线，表面上是灾难特效动作片，内里其实是家庭生存电影，第2集把规模扩大成公路片，末世场面质感扎实，惟惊喜有限，都建议揾间大院嚟睇；本集亮点是18岁演员Roman Davis，变身阿当周围Flirt女。（上映中）

前文提要，5年前彗星3I/ATLAS撞击地球，全球遭受毁灭性破坏，77亿人仅余少数人生还。3人家庭父亲谢拉毕拿（Gerard Butler）、母亲Morena Baccarin、儿子Roman Davis及时逃至格陵兰的地下避难所，苟延残喘。



非拯救世界英雄片



Butler拍过唔少动作电影，他在此系列参与的动作演出相对少。故事延续首集5年后，人类躲入格陵兰地下避难所生存，资源短缺加上辐射风暴逼近，一家三口再次出走，由格陵兰横越大海到欧洲，穿过满目疮痍的废土。



电影对应疫后现实世界的危机：经济衰退、战事频繁、天灾不断等，把末日景象当成当代焦虑的隐喻。众人的目标是传说中的「希望之地」——法国一个陨石坑，人类最后栖身之所。



数灾难场面，未算狂轰滥炸，洪水、地震、辐射风暴等连番上阵，视效比第一集大规模，配合车队、船程穿越城市废墟等段落，像末日生存公路片。导演Ric Waugh偏好把特效控制在相对写实范围，见欧洲著名景点化为颓垣败瓦，震撼㗎，心都悒埋。



本片重心放在家庭羁绊与人在绝境中的道德选择，而非拯救世界的英雄式叙事，强调普通人怎样在灾后世界寻找正常生活的可能。Butler的角色是家庭支柱，抹去硬汉形象，并非救世英雄，反而Morena主动性加强，保护家人。最正的设定是18岁演员Davis，逃难沿途不忘flirt女，配合返主题，揾到绿洲，动物本能，梗系要交配繁衍吧！睇到最后，就只有别人牺牲，主角有光环，即时想起「一将功成万骨枯」呢个term。



头条戏场



18岁Roman Davis系今集亮点。

Morena为丈夫分忧解难，保护家人。

欧洲被水淹没！

3人家庭又要大迁徙。

呢幕真系睇到脚软！