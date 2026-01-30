李珊珊 - 樽颈位 | 珊珊来辞

《珊珊来辞》踏入第9个年头，跟读者们分享共462篇文章。回想走过来的路，可简单两句说明：「因为喜爱，所以坚持。」在不知不觉间，便走到今时今日。



还记得写到第50期文章，人突然陷入混沌之中，连带那期专栏也受牵连，明明有题材、想法都写得一塌糊涂。究竟当年如何拨乱反正呢？细节未能尽录，只记得蔡澜先生说过，当你埋位落笔时，就不能写不出字来，直至完成文章，才好离开原位。



字面上眼看苛刻，同时明白意旨在于一份坚持。没有这份坚持，便没资格拥有入场券，何况口口声声说喜爱文字，甚或拥有专栏？就是这样，打散混沌，执笔到现在。



为何会提起往事？原因很简单，我又进入混沌中。这份似层相识的感觉，始于营运另一个心血，我的《三坐山》。即使经营一年多的时间，仍然在试业阶段。当然这次规模比专栏文章更大，涉及的范围更广；分为经营、幕前、幕后共三大项目。



这次混沌也可说完美风暴，同时碰上多个无常集结而成。重感冒来袭，体力摇摇欲坠，身边摰亲进院，生活顿失照应。爱犬进入倒数，需要分秒照顾。公司的工作安排，因挨年近晚作出多次调动，以至手上的项目需大动作，亦是要摸着石头过河。加上同业的进步产生危机感，人就陷进樽颈位，自知要埋首打破。



现在没可能致电给蔡先生赐教，也幸好过去他所教导的，我一直牢牢记住。怀念那些年精神上可以倚傍，而人生就是这样残酷，总有天是一个人的旅程。至于如何驱散眼前混沌，跟上次一样，亦是老规矩，做到好为止，别无他法。



李珊珊