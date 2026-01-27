叶念琛 - 奥斯卡预测 | 影迷情琛

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

叶念琛
1小時前
娱乐 专栏
　　《第98届奥斯卡金像奖》日前公布了提名名单。今年斗争最激烈必定是影帝和影后组别，先说影帝，《一战再战》的里安纳度狄卡比奥和《Marty Supreme》的添麦菲查洛美，在各大电影颁奖礼上互有斩获，斗得难分难解！不过，奇峰突出的黑马选手还有年代传记片《蓝月》的伊云鹤基及巴西出品《密探》的Wagner Moura。前者是资深实力派，备受影评人爱戴，后者虽然主战场不在荷里活，但十年前凭在串流平台上的经典剧集《毒枭》红遍全球！若论演技和江湖地位，二人其中一个成功封帝，也足以令人人心悦诚服！

　　影后方面，按暂时走势，是《哈姆尼特》的Jessie Buckley和《If I Had Legs I'd Kick You》的Rose Byrne之争！但不可忽视的程咬金，其实是《蓝色情歌》的姬蒂赫逊，赫逊的夺后武器，首先是电影改编自真人真事，她扮演的角色更是家传户晓的著名歌手，单论题材比起上述几部小众作品更令评审们有共鸣。另外最重要是赫逊出身于演艺世家，母亲是喜剧天后高蒂韩，差不多半个娱乐圈的有力人士也是看着她长大，这个星二代身份自然为她带来不少人情票。从来奖项这回事，多少也讲求人缘和实力，所以赫逊绝对有机会被看高一线！

　　最佳电影和最佳导演，毫无悬念地是保罗汤玛士安德逊的囊中物。20年来，安德逊一直交出掷地有声的好作品，却偏偏每次也跟奖项擦肩而过。当几年前连路兰也捧了奖，那今年如果安德逊凭《一战再战》凯旋而归，那是序有应得，也是迟来的肯定，但总算为时未晚！

叶念琛

