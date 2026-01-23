李珊珊 - 继续阮小乐园 | 珊珊来辞

阮小仪步入公司，自带的气场，让我感受到久违的喜悦。特别近期带病上阵，还要姨姨身体抱恙，小狗渐近油尽灯枯。加上公司的5个节目，因应主持们情况作出连串调动；我的脑袋快要裂开。



小仪谨守岗位30年，作为娱乐圈的一员，对她必然心生敬意。只是眼前的她，娇小玲珑保养得宜，不止没有老气，说她40岁都不过分。相信那份气质，源于灵魂的操作，继而融入生活。纵使经历春夏秋冬冷暖自知，人依然守护善良去拥抱世界。



节目中的对谈，还有不少领悟。小仪笑说是友谊小姐，作为曾是冠军的我，咀嚼起来份外「入味」。确实人生像龟兔赛跑，眼前的胜利是值得兴奋，然而最后胜利才是真谛，甚或没有所谓的胜利，拥有「友谊」的条件及本质，在人生路途才是恒久远。



有人说她的离职，经过精密计算，当事人一一否认，而我是相信她所说的。首天启动YouTube频道《阮小乐园》，订阅的反应人数，天然有机无添加，全是观众对她多年来的爱。离开一条跑道，便开通另一条跑道，我正在看着小仪，正式发光发亮！



访问小仪前，曾问问魔镜（即AI），对方向中女带来的正面影响？给出的回复是：「年龄可以是力量、幽默可以是智慧、自在比讨好更重要、人生后半场依然精彩！」不用我多说，连人工智能也圆满总结。



现在《阮小乐园》拍摄内容，主力介绍不同社区的吃吃喝喝，估计未来将加入宠物题材。其实小仪很适合自媒体发展，我也不禁催促加快进程。然后她淡淡然说：「我懒呀！」想想也是。已读懂自身说明书，上天亦有最好的安排。我们乖乖等待便可。



李珊珊