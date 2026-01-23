Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李珊珊 - 继续阮小乐园 | 珊珊来辞

珊珊来辞
珊珊来辞
李珊珊
2小時前
阅讀更多
娱乐 专栏
內容

　　阮小仪步入公司，自带的气场，让我感受到久违的喜悦。特别近期带病上阵，还要姨姨身体抱恙，小狗渐近油尽灯枯。加上公司的5个节目，因应主持们情况作出连串调动；我的脑袋快要裂开。

　　小仪谨守岗位30年，作为娱乐圈的一员，对她必然心生敬意。只是眼前的她，娇小玲珑保养得宜，不止没有老气，说她40岁都不过分。相信那份气质，源于灵魂的操作，继而融入生活。纵使经历春夏秋冬冷暖自知，人依然守护善良去拥抱世界。

　　节目中的对谈，还有不少领悟。小仪笑说是友谊小姐，作为曾是冠军的我，咀嚼起来份外「入味」。确实人生像龟兔赛跑，眼前的胜利是值得兴奋，然而最后胜利才是真谛，甚或没有所谓的胜利，拥有「友谊」的条件及本质，在人生路途才是恒久远。

　　有人说她的离职，经过精密计算，当事人一一否认，而我是相信她所说的。首天启动YouTube频道《阮小乐园》，订阅的反应人数，天然有机无添加，全是观众对她多年来的爱。离开一条跑道，便开通另一条跑道，我正在看着小仪，正式发光发亮！

　　访问小仪前，曾问问魔镜（即AI），对方向中女带来的正面影响？给出的回复是：「年龄可以是力量、幽默可以是智慧、自在比讨好更重要、人生后半场依然精彩！」不用我多说，连人工智能也圆满总结。

　　现在《阮小乐园》拍摄内容，主力介绍不同社区的吃吃喝喝，估计未来将加入宠物题材。其实小仪很适合自媒体发展，我也不禁催促加快进程。然后她淡淡然说：「我懒呀！」想想也是。已读懂自身说明书，上天亦有最好的安排。我们乖乖等待便可。

李珊珊

最Hit
01:48
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
21小時前
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
14小時前
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
16小時前
庄臣控股(01955.HK)今早停牌。
廉署拘庄臣控股高层及分判商14人 涉外判清洁合约贪污 消息：被捕者包括庄臣CEO
社会
6小時前
尖沙咀两长者昏迷酒店房 夫死妻获救 警循谋杀案跟进
尖沙咀两长者昏迷酒店房 夫死妻获救 警循谋杀案跟进
突发
6小時前
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
食用安全
11小時前
最新画面曝光！网红师傅装修凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
时事热话
12小時前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
「TVB爆红剧」女星曾被指性欲强  拍全裸写真告别清纯  53岁庆生逆龄生长似廿岁出头
「TVB爆红剧」女星曾被指性欲强  拍全裸写真告别清纯  53岁庆生逆龄生长似廿岁出头
影视圈
9小時前
陈百祥惊爆梁朝伟为父续命 获白龙王赠两物奇迹多活3年 张国荣离世后竟「死伤无数」？
陈百祥惊爆梁朝伟为父续命 获白龙王赠两物奇迹多活3年 张国荣离世后竟「死伤无数」？
影视圈
10小時前
更多文章
李珊珊 - 独特的存在 | 珊珊来辞
　　跟金成有微妙的投缘，若非他提醒结缘于微博，还以为始于接受，他的频道《叔叔的爱》番外篇访问。还记得当日带着脆弱的身躯，反倒持着兴奋的心情，到达拍摄现场首次见面。 　　往后有不定期联系，每次交谈分享新动向，例如复活「牛仔」IP、慈善跑、首映……等等。由于对方一直散发文人气息，身上没有商业的无情，更别说铜钱的味道，所以他筹备大型活动，我很是惊讶！ 　　第一，如此规模需要无比动力，那他的动
2026-01-16 02:00 HKT
珊珊来辞