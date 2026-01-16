Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李珊珊 - 独特的存在 | 珊珊来辞

珊珊来辞
珊珊来辞
李珊珊
1小時前
娱乐 专栏
　　跟金成有微妙的投缘，若非他提醒结缘于微博，还以为始于接受，他的频道《叔叔的爱》番外篇访问。还记得当日带着脆弱的身躯，反倒持着兴奋的心情，到达拍摄现场首次见面。

　　往后有不定期联系，每次交谈分享新动向，例如复活「牛仔」IP、慈善跑、首映……等等。由于对方一直散发文人气息，身上没有商业的无情，更别说铜钱的味道，所以他筹备大型活动，我很是惊讶！

　　第一，如此规模需要无比动力，那他的动力来自何方？第二，担得起这个位置，身体每吋散发江湖习气，兼交际手腕、吃得开的风范。然而金成继续是金成，即使不能形容为不吃人间烟火，可是拥有一道气场覆盖全身，没有被世俗打乱。

　　或许有人会说，认识日子短暂，会否太早下结论？在我而言，感受一位朋友跟时间没关系。久不久听到对方分享工作，不止替他感到高兴，同步是接收对方讯息，感觉来得直接，有些感悟是不容置疑。而且认识他带来得着，就是打破不少所谓的「精算」、「定律」；世事真的无绝对！

　　访问上，不需要Do姐的凌厉，农夫的转数，阿Bob的能言；令受访者及观众各取所需。纸媒上，不需要先声夺人的标题，亦不用吃人血馒头，更不会卖弄博眼球；寒冬中屹立的生还者。钟表上，将自己的喜好化作文字，成为工作赚取金钱。金成就是一个例子，独特并不被边缘，且能占上一席位；特别在香港这个商业社会。

　　在此，感谢金成接受访问，这是荣幸又是检讨，令我打破常规看世界。而最重要的一点，有幸近距离接触，自省要持续学习，务求将勤补拙。看道理简单不过，其实深藏大意义。

李珊珊

李珊珊 - 老灵魂孩子心 | 珊珊来辞
　　饱受一回艰巨煎熬的过程，便能得出丰厚甘甜的果实；以上就是本人近期的经历。 　　由敲门致电杜生的秘书，提出邀请当节目嘉宾。然后等待回复的分秒，直至收到应允的振奋。随之不停做功课，越做越迷惘，找不到方向。兼且途中备受质疑，能力是否胜任。跟着主动找同伴赐教，得到启发内容结构。最后拍摄日子越近，心脏承受压力倍增，直至开机前的一刻，紧张指数达到爆表…… 　　幸运地身体有一隐性基因，听到3、2
2026-01-09 02:00 HKT
珊珊来辞