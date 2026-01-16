李珊珊 - 独特的存在 | 珊珊来辞

跟金成有微妙的投缘，若非他提醒结缘于微博，还以为始于接受，他的频道《叔叔的爱》番外篇访问。还记得当日带着脆弱的身躯，反倒持着兴奋的心情，到达拍摄现场首次见面。



往后有不定期联系，每次交谈分享新动向，例如复活「牛仔」IP、慈善跑、首映……等等。由于对方一直散发文人气息，身上没有商业的无情，更别说铜钱的味道，所以他筹备大型活动，我很是惊讶！



第一，如此规模需要无比动力，那他的动力来自何方？第二，担得起这个位置，身体每吋散发江湖习气，兼交际手腕、吃得开的风范。然而金成继续是金成，即使不能形容为不吃人间烟火，可是拥有一道气场覆盖全身，没有被世俗打乱。



或许有人会说，认识日子短暂，会否太早下结论？在我而言，感受一位朋友跟时间没关系。久不久听到对方分享工作，不止替他感到高兴，同步是接收对方讯息，感觉来得直接，有些感悟是不容置疑。而且认识他带来得着，就是打破不少所谓的「精算」、「定律」；世事真的无绝对！



访问上，不需要Do姐的凌厉，农夫的转数，阿Bob的能言；令受访者及观众各取所需。纸媒上，不需要先声夺人的标题，亦不用吃人血馒头，更不会卖弄博眼球；寒冬中屹立的生还者。钟表上，将自己的喜好化作文字，成为工作赚取金钱。金成就是一个例子，独特并不被边缘，且能占上一席位；特别在香港这个商业社会。



在此，感谢金成接受访问，这是荣幸又是检讨，令我打破常规看世界。而最重要的一点，有幸近距离接触，自省要持续学习，务求将勤补拙。看道理简单不过，其实深藏大意义。



李珊珊