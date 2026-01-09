Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李珊珊 - 老灵魂孩子心 | 珊珊来辞

珊珊来辞
珊珊来辞
李珊珊
6小時前
　　饱受一回艰巨煎熬的过程，便能得出丰厚甘甜的果实；以上就是本人近期的经历。

　　由敲门致电杜生的秘书，提出邀请当节目嘉宾。然后等待回复的分秒，直至收到应允的振奋。随之不停做功课，越做越迷惘，找不到方向。兼且途中备受质疑，能力是否胜任。跟着主动找同伴赐教，得到启发内容结构。最后拍摄日子越近，心脏承受压力倍增，直至开机前的一刻，紧张指数达到爆表……

　　幸运地身体有一隐性基因，听到3、2、1；Action。人便清醒过来，进入状态忘却所有，只管做好当下角色。即使未能回升至日常100%战斗力，脑袋也会疯狂运转，将想问的问题悉数提出。纵使残余的紧张，导致不少的遗漏，只是自知全力以赴。欢送嘉宾便躺沙发昏睡，余下的半点体能也耗尽。

　　睡醒又投入另一场拍摄，直到凌晨回家的路上，又进入第二场思绪交战。「问题到位吗？」、「有没有礼待嘉宾？」、「访问达到预期？」、「能否让嘉宾畅所欲言？」、「杜生是否满意受访过程？」、「收看观众有共鸣吗？」、「有没有抓紧这次黄金机会？」真是黎明的旧歌，《我的感觉》中的歌词：「心里忐忑不安，情绪易动荡上落。」

　　另外有一点值得提及，回想过去所接触的大师，也有一个共通点。体内不止拥有年月累积的阅历、修为、专业，并兼备一颗赤子之心。这颗心，不被人性暗黑而动摇，不给现实残酷而褪色。凭着那份纯粹，带领到达人生高峰。

　　说回跟杜生的对谈，竟然将不乐观的未来迷思，被他一一打破！能够跟前辈交流是幸福的，还要是活得精彩的代表人物，愿意慷慨分享；这是医治人心的乱世良药。

李珊珊

