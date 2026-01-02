李珊珊 - 回顾与展望 | 珊珊来辞

对于除夕和元旦之间，不需要有任何动作，回顾一年或展望将来。有人会问：「为甚么呀？」当然这个动作，绝非偶然诞生。这是由成长历练，得出来的选择。



此条心路历程，从踏入社会说起。那时候仍是懵懂少年，游走花花世界与人性暗黑之间。全凭直觉开创每一步，开心就尽管开心，伤痛就尽管伤痛。加上疯狂的工作量，根本无意识甚么叫「未来」？交税时才会知道，过去一年接到多少工作，赚取多少酬劳。



跟着身边的前辈，留意到像亡命之徒，没有明天的活着，便会趁工作的休息时间，有意无意之间透露，在这个行业里，置业的重要性。当人拥有第一所房子，不管它有多大，或有多贵重？而是培养一份责任、上进心，好让为自己努力打拼。当时觉得言之有理，开启何谓「未来」的意识。



与此同时，当埋首学习计划未来，上天安排好另一课堂；它的名字叫「无常」。足足用了十多年的时间面对，由开始的挫败感，跟着是抗衡、演变为打交道，最终融入为生活。从大彻大悟中，已做的不用回头，去做的不可预算，所以不需要像盘点大清货，列出过去一年干过甚么？亦不必要规范自己，明年要达到甚么？



可是本人公司的节目，不少提及回顾与展望，会否在自掴嘴巴？第一，公司是面向大众，给观众所需是必须的。第二，尊重每一个人的生活方式，我不做并不代表别人亦不做啊！最重要自身感到舒爽，做起事来手到拿来；条条大路通罗马。



人生匆匆四十八载，已读懂个人的「使用说明书」。深知计划赶不上变化，就着力于当下，走好眼前的一步，后续交给天就好。



李珊珊