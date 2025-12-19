Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李珊珊 - 总观效应 | 珊珊来辞

李珊珊
49分鐘前
　　     一直喜欢大自然，过去每次出外，首选是去有山有水的地方。因为身在其中，压力顿时消失。若再配合日落日出，如此壮丽景色，人启发更大，生活的柴米油盐酱醋茶、人与人之间的恩怨情仇，变得渺小；万事连微尘都不如。常言道：「读万卷书不如行万里路」，开阔眼界自不然胸襟广阔。

　　由于喜欢猎奇的关系，久不久便翻阅资料，即上世纪首次登月，及陆续踏足月球的故事。人所共知被选录为太空人，体能比一般人优秀，心智方面都是稳健高质。那为何出现一个现象，重回地球的太空人，精神崩溃的机率极高。明明万中选一的最强人类，目睹如此宏大宇宙，不是受启发，反之被击溃？

　　不少太空人事后分享，从走出太空舱的视角，观赏这个蓝色的地球；眼前所见是一粒细小的蓝色玻璃珠。而这粒小珠浮游在宇宙的黑暗之中，那种黑色使人震慑，并感到可吞咽万物，显得地球细小而脆弱。一直认知的国际线、边界、民族、宗教、荣誉，在蓝色的珠子中，为此抛头颅洒热血，所谓何事？衍生的仇恨、恐慌、争夺、怨怼有必要吗？

　　研究发现人类在太空中，人格将会重置。原因是大脑区域有漏洞的，前额叶皮质永久改变，并否定过去存在的意义。回到地球后，入睡经常惊醒说：「人类在错误方向狂奔！」最后行为反常摧毁生活。

　　个人意愿上，这是从太空回来的效应，挺想安排好战人士、极端组织、各国领导人，通通射上太空。特别是近日悉尼枪击案，宗教与种族的仇恨，令人心情复杂。大家都在那个蓝色小点里，困住、生存、无法逃出；称之为命运共同体。

　　可是自相残杀无日无之……

李珊珊

