李珊珊 - COLLAR | 珊珊来辞

我的直播节目，首次跟7位嘉宾，同场进行访谈。首先「三坐山」成员们立即开会，究竟取用旧背景拍摄，还是要在公司找个新角落进行？还好我家导演及两位后台负责人，仅在800呎的地方，再间出一个新位置，可以容立全部人出镜；第一个情况得以解决。



7位嘉宾的经理人阿Wing，很是欣赏她的工作态度。首先积极争取，7个都不能少的诉求，让人感受到尽力维护每一个成员的权益。一直以来娱乐圈生态，跟红顶白是无可厚非，特别在团队上，公司拨出的资源有限，然而永远都侧重一边。弱势的要生存下来，就要靠自身争取表现，冲出重围被公司注视。估计阿Wing认清这个丛林法则，同时她的选择，便是一心将团队踏上青云路，亦不想漏掉任何一位。



有一点令我喜出望外，7位没有「Gen Z」的特质，不专业、不主动及沟通不良的状况。恰恰相反是很专业、主动表现、善于表达，令到90分钟没有冷场，并捉紧问题发表所思所想。从中可感受成员之间的团结，而且全员目标明确，不为鸡毛蒜皮积怨计较。从来女人聚集起来，三五成群无个好人，这回让我见到特别例子。



还要拥有动员能力极强的支持者，当日直播后一觉醒来，我的社交平台异常热闹！兼且留下友善礼貌的评论，理性的支持者能给偶像加分。



只是不得不承认娱乐事业，进入寒冬人人挣扎求存。而且能否走红牵涉因素之广泛，连爱因斯坦也拆解不到的原理，所以7人同步起飞是不可能的。不过坚持才看到希望，还盼成员们咬紧牙关，谁先弹出不紧要，隐忍中培养出歌艺、风格、星味，并谨记天道酬勤。



李珊珊