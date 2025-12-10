头条戏场 - 《去死吧，我的爱》产后抑郁的艺术 | 头条戏场

谈善言《虎毒不》与Charlize Theron《论尽爆煲妈咪》刻划母性，描述患产后忧郁症的行为、心理；《去死吧，我的爱》是异类，淡化为人母亲所承受的压力，产后抑郁成为了艺术品的呈现，那感受被导演Lynne Ramsay挥霍，是投资千万美元的意识流与串烧歌MV。（上映中）



撰文︰华朗



首先片名充满挑衅意味，爱情是战场，从个人愤怒，自我审判到情绪大爆发，深挖人的精神深渊。主角Jennifer Lawrence像坦克车般的身形充满压逼力，它不惧丑陋，不避阴影谈论死亡与爱；她患产后忧郁症下的痛苦、无力感，在灰蓝调的长镜头下只剩湿冷与沉寂；还有那些经典歌曲的穿插，成为了恼人的存在，建议有精神先入场，否则会睇得几吃力。



累斗累



《去死吧，我的爱》改编自Ariana Harwicz的同名小说，是《虎毒不》、《论尽爆煲妈咪》等类近片种的异类。故事中Jennifer Lawrence与丈夫Robert Pattinson从纽约迁往蒙大拿州乡间，本以为能够找到平静，调整生活节奏，却不料是噩梦的开始。Lawrence为新手母亲，但她的育儿行为我又睇唔出佢有几著紧BB，其丈夫Robert Pattinson朝不保夕，被生活压力逼得喘不过气。两人各自内耗，同时互相出招，拉拉扯扯，累斗累的过程，出口是「同归于尽」吗？活着太难，死也没那么容易。



女主角疲于爱人，也疲于与自己拔河；她既渴望依附，又害怕被理解；一旦有人试图靠近，她本能地设起防线。该人物在日常中的崩溃不靠哭喊，那观影感受像是持续的黏腻。在尾段，镜头切换至日出时份，剧情至此，那残余的希望终带来片刻的宁静，「我真的累了。」我们都在挣扎里找到继续活的理由。



头条戏场



就算要考牌，生咗BB又系另一回事。

Lawrence演技大爆发！

他们的生活是一场车祸，不是Total Loss，仲行得。

你冇睇错佢系扮紧猫。

两人互相拉扯，累斗累。