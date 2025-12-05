李珊珊 - 女人方言 | 珊珊来辞

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李珊珊
27分鐘前
　　从小收看TVB新闻报道，可说成为生活习惯；同时没有记错的话，大约在十多年前戒掉了。不过久不久也会怀缅那时候的新闻报道员。全员由外至内都是模板，让生于此处的人们知道，这就是公信力及专业指标。

　　有天中午，收到负责《女人方言》YouTube频道的人员邀请。那刻回想起方健仪小姐，仍在无线报道新闻的样子。然后涌出一大堆词语，离不开是庄重、肃穆、严谨、持平、公正⋯⋯等等。跟着好奇心泛起来，当我接受访问，是否收起日常的顽皮基因，拿回那些年香港小姐与司仪答问的范型？自己想完自己笑后，便答应受访。

　　翌日出席展览活动，对我来说是「500年一遇」，出现于人多的公众场合。没想到当天大会司仪，就是方健仪小姐。我们的相遇，在一座特色的设计楼层。她身在「4楼半」，而我人在「4楼」，彼此相隔3米的距离，并正式自我介绍。「有缘」的感觉直上心头，而且简单对话之间，将过去的印象重新定位！

　　或许我俩也是同年出世的关系，没有因短暂的认识而少了话题。兼且在闲聊时，想出一个称号：「交换生」。由于她来我的节目，之后我去她的节目，即使层次上不是文化、学术交流之如此类。可是在自媒体的世界，宁愿互助而非竞争对手，以做好内容质素为大前提。多年来所谓的「敌我分明」，听到厌烦、既惊且累，再加上身处经济寒冬，感到丝丝暖意。

　　稍后我们同步刊登专栏文章，大家记得观看文字之外，也要支持两个访问节目。本人能够接受真．新闻女王访问，纵使她已退下火线，亦深感荣幸；可说是近期带来成就感的工作。

