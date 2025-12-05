叶念琛 - 又一部好剧 | 影迷情琛

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

叶念琛
27分鐘前
娱乐 专栏
　　最近看完一套新剧集《都是她的错》。

　　此部作品精彩之处，是剧情悬念处处，转折峰回路转，未到结局一刻也不能放松下来。

　　故事由一宗儿童失踪案开始，可是编导却志不在只将剧集拍成一部紧张刺激的绑架犯罪片，反而透过事件，引发出几个家庭和亲友之间错综复杂的恩怨情仇。当你以为跟案件最没有关系的人，偏偏背后却有不可告人的秘密；当你以为跟案件最有嫌疑的那一个人，意料之外竟然埋藏了难以言传的苦衷！剧集说穿了一个发人深省的道理：原来生活富足不代表心理健全，平凡人之间的自相残杀更令人触目惊心。

　　　对我而言，剧集的另外一个看点，是女主角Sarah Snook的精湛演出！澳洲出生的Snook，是近年荷里活声名鹊起的女演员，她一鸣惊人的代表作，是几年前被誉为商战神剧的《传媒家族继承人》，剧中她饰演长期在男性主导的家族被看扁的富家女，千方百计也要争权夺利。Snook凭着亮丽演技，勇夺了金球奖和艾美奖的最佳女主角殊荣。

　　今次在《都》剧中，Snook一改戏路，扮演一个深受儿子失踪后牵肠挂肚的好母亲，但剧情去到后段，经历巨变后的她，因为一个转念的决定而令案件出现出人意表的发展！全靠Snook实在演得丝丝入扣，一切变化都显得毫不突兀，甚至会令观众同情，甚至认同角色做出了一个大快人心的抉择！

　　Snook几年之间在视坛发光发热，笔者更已成为她的粉丝，所以更期待她未来会在影坛有教人深刻的代表作面世。同样来自澳洲，Snook绝对有机会和实力成为下一个姬蒂白兰芝！

著名电影编剧及导演
叶念琛

