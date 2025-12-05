头条戏场 - 《无尽的施嘉莉》一人之境 | 头条戏场

媒体形容细田守、新海诚等支撑着日本动画未来，甚至把前者包装成「宫崎骏的接班人」；相比宫崎骏那些可堪细味隐藏讯息，细田守的直白式故事并不难明。「接班人」或者是个包袱，《无尽的施嘉莉》那不断轮回的怪圈似乎困扰着细田守，责任越来越大，10年前开始，他一脚踢身兼导演、编剧等要职，呈现的作品却顾此失彼。（12月11日上映）撰文︰华朗



该片的英名片名为Scarlet，意旨「鲜红色」，象征「罪恶感」与「愤怒」，故事不难明白；笔者看《世外》在前，在说事技巧上，同类奇幻题材的《无尽的施嘉莉》无疑被比下去。该片的问题在于剧本，首先故事线细碎又跳跃，一边描述中世纪公主复仇，同时谈死者之国规则、现代青年介入与和解命题，结果每条线都只能水过鸭背，讯息量大，结构却散乱。



一场冗长的讲经会



主线前提为强烈的复仇与「父亲遗言要她原谅」，不过女主角「施嘉莉」由恨到释怀的心理转折，缺乏令观众信服的铺陈，角色并非自己走到那一步，而是篇幅所限、片长有限而突然要她作出决定性的改变；至于​男主角现代青年「圣」的设定，是乏味工具人，个性、背景并不立体，作为改变施嘉莉的关键，他的存在像是不存在，削弱两人互动，冲突位甚弱。而世界观设计，​2D加上3D的混合画风去建构异世界，城堡、荒野、死者之国，复仇失败会被虚无吞噬等，场景与人物结合下，违和呀，我就出晒戏。



细田守与编剧奥寺佐渡子曾经合作无间，但自《怪物之子》、《未来的未来》、《龙与雀斑公主》，细田守采取导演兼任编剧的工作模式，他曾经表示，从人生经历取材的作品需要亲自执笔才能贴切描绘，他人操刀编剧是「搔不到痒处」；不过𠵱家好明显，《无尽的施嘉莉》再一次证明，细田守你真系需要一位编剧。



本片人物众多，结构散乱，睇到好攰。

一睇就知呢两位系奸佬。

施嘉莉最后同自己和解，欠缺铺陈。

施嘉莉要为枉死父王报仇。

2D加3D炮制的奇幻国度，唔系好夹。