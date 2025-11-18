叶念琛 - 演员的力量 | 影迷情琛

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

叶念琛
2025-11-18 02:00 HKT
娱乐 专栏
　　常常在思考，究竟甚么是好演技？

　　好演技的重要条件，当然是来自要有好演员！

　　最近看了几部电影，从一些好演员身上，你会发现好的演技，确实是会令一部电影大大的加分！

　　看《一战再战》，电影全部时间，你的注意力从来没有离开过由辛潘饰演那个偏执成狂的上校身上，这个角色，辛潘高手地不止把他演成一个俗套的反派，他的狡滑、虚伪底下偏偏却有一份难以言喻的深情，上校跟女主角在剑拔弩张的一刻竟然一见钟情，从此不能自拔。剧情发展下去，观众渐渐对他由讨厌到生了同情，可恨之人必有可怜之处！一切皆因辛潘演得丝丝入扣，把最容易跌入窠臼的角色也能开花结果，散发光辉！

　　又如看《捕风追影》，电影改编自十多年前杜琪峰监制，游乃海导演的《跟踪》，新版加重了新科技和密集动作，并再次起用旧版的梁家辉再度饰演匪帮首领。梁在旧版本以深沉内敛演技演活一个做案时小心翼翼，谨慎行事的高智慧罪犯。来到新版，梁对角色的钻研更有新猷！除了沿袭旧版的低调作风，但遇上危机时，他更会变成心狠手辣，大开杀戒的野兽，在动与静，收与放，每一个变化皆令人意想不到，梁的好演技，是就算再演同一角色，也不故步自封重复旧路，这种对演出的极致追求，怎不教观众心悦诚服！

　　就算是在争议声不绝的《风林火山》，我仍然会对当中刘青云的精湛演出拍案叫绝，刘今次饰演在毒贩集团黑吃黑勾当里，左右为难的贪污警员，每走一步也是如履薄冰！刘将角色的焦虑，贪婪但又良知未泯的复杂人性演得淋漓尽致，是一次非常不一样的演技示范！

著名电影编剧及导演
叶念琛

