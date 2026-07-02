最叻抢功的人，往往爬得最慢

你是否都见过这种人：项目一成功，他第一时间冲出来邀功；报告一交，他总有办法把自己的名字排在最前。他深信功劳是一块饼，抢得越多，自己得到的越多。但奇怪的是，这种人爬到某个位置就会卡住，再也上不去。今天半宅职薯就和大家讨论一个反直觉的真相：把功劳让出去的人，最后反而拥有全部。





功劳不是饼，是水

很多人对功劳有一个根本的误解：以为它像一块饼，你切走一份，我就少一份，所以非争不可。

但功劳其实不是饼，是水。

饼的逻辑是「瓜分」，抢得越快越多越好；水的逻辑是「流动」，它会从一个人身上，流向另一个人。你把功劳让给下属，那份功劳不会消失，它会在下属心里，化成「这个上司肯成就我」的感激，再流回你身上。你越肯让，水流得越广，最后汇聚的地方，反而是你。

争功的人，盯著的是眼前那一份；让功的人，经营的是整条水道。前者赢一次，后者赢一世。

「功劳」这回事，其实由旁观者决定

当一个人不断强调「这件事是由我做的」，旁观者反而会本能地起戒心，怀疑他是不是夸大、是不是抢功、是不是要分薄别人。

反过来，当一个人明明付出了努力，却把功劳赠给团队、送给下属，旁观者心里会自动补上一句：「其实大家都知是他完成的」这时，那份功劳不但没有减少，反而因为「他这么谦让」而被加了一层光环。

这就是让功最吊诡的地方：你越主动争，别人越会打折扣，你越大方让，别人越会替你加分。功劳的最终归属，从来不是由你自己宣告，而是由所有旁观者，在心里默默判给你的。

让功，是一场最划算的「投资」

如果你觉得让功只是「做人厚道」，那就太小看它了。它其实是职场上回报率最高的一种投资。

管理学上有一个著名的概念，叫「领导者与成员交换理论」（Leader-Member Exchange Theory）。它指出：上司和每个下属之间，都会形成一种独特的交换关系，而关系质素越高的下属，越愿意付出额外努力、越忠诚、越肯为上司「两胁插刀」。

那么，什么最能拉高这种关系质素？正是上司愿不愿意「给」。给机会、给信任、给空间，而其中最直接、最有感的一种「给」，就是给功劳。当你把一个项目的光环，公开地戴在下属头上，你付出的成本极低（反正大家都知道是你带的），但在那个下属心里，你已经换来了难以估量的忠诚和感激。

争功的上司，每抢一次，就在团队里多树一个敌人；让功的上司，每让一次，就在团队里多收一个愿意替他卖命的人。一加一减，几年下来，两种人手上的「人」，已是天渊之别。而说到底，一个领导者最终的实力，从来不是他个人有多能干，而是有多少人愿意死心塌地跟著他。

但要小心：别把「让功」变成「无能」

说到这里，我必须提醒大家思考事情的极限。

让功威力巨大，但它有一条极限：你自己必须先有「功」可让。如果你根本没有实力、没有贡献，只是一味把事情推给下属，然后扮大方，那不叫让功，那叫卸责。下属不是傻的，他们分得清「上司肯成就我」和「上司其实什么都不懂，只靠我顶上」之间的分别。前者换来忠诚，后者换来鄙视。

真正的让功，是一种「我明明拿得起，但我选择放手」的姿态。你要先让人清楚知道，这件事你绝对有能力主导、有资格领功，然后你才把光环让出去——这时的「让」才有重量。否则，你让出去的不是功劳，只是暴露了自己的虚伪。

所以让功的前提，从来不是叫你藏拙，而是先成为一个「有功可让」的人。

结语

回头看看你自己。如果你在职场上一直很努力争取曝光、争取被看见，却发现越争，路反而越窄、人缘越差、机会越少，那或许值得静下来，问自己一条问题：

「我这些年抢回来的功劳，到底替我带来了什么？是更高的位置，还是更多防我的人？」

争功，满足的是眼前的虚荣；让功，经营的是长远的人心。一个只顾把功劳抓在自己手里的人，最后手里往往只剩功劳，再没有愿意跟他的人。

把功劳让出去的人，最后反而拥有全部。

因为他让出去的是一份功，收回来的，是一整队人。

半宅职薯 －

半宅职薯研究现代华人职场中，制度表面秩序与真实人性运作之间的落差，并把这些观察应用于组织诊断与商业决策咨询