你赢得越多，越容易被人玩死

作为管理层的你，是否都遇过这种对手：你想和他争，他却不接招；你想压低他，却发现无从入手。他不和你比谁大声，不和你争那一句对错，但奇怪地，最后局面总是向著他那边倾斜。今天半宅职薯就和大家讨论一种最高层次的职场姿态：一个不需要赢的人，是无法被打败的——因为你找不到他的「输赢线」。











什么是「输赢线」？

先说一个概念。每个人心里，其实都有一条看不见的「输赢线」：踩中了，他就会紧张、会反击、会不惜代价要争回一口气。

对有些人来说，那条线是面子：你当众驳他一句，他就要和你死过。对有些人来说，是功劳：你抢了他的 credit，他就记你一世。对有些人来说，是话事权：你越过他做了决定，他就和你势不两立。

只要你找到对方的输赢线，你就掌握了操控他的把手。激将法、面子工程、争风呷醋——所有办公室政治的招数，本质上都是在按对方那条线。

但问题来了：如果有一个人，根本没有那条线呢？

没有输赢线的人，无从操控

你想用面子激他，他不在乎面子；你想用功劳牵制他，他乐于把功劳让给别人；你想用话事权压他，他根本不争那个位。

于是你会发现一件很挫败的事：你所有的招数实质上都在打空气。你越想和他分胜负，越显得自己患得患失；而他从头到尾都气定神闲，因为这场仗，他根本没有打算赢，自然也就无所谓输。

这不是懦弱，恰恰相反，这是一种极高的内在强大。一个不需要靠赢别人来证明自己的人，你拿什么去威胁他？你找不到他的输赢线，自然也就找不到打败他的方法。

博弈论的启示：跳出零和游戏

这里借用一个经典的理论。博弈论（Game Theory）里有一个基本区分：「零和游戏」与「非零和游戏」。

零和游戏，是指一方所得必然等于另一方所失，饼就这么大，你多一分我就少一分，所以双方必须死争。大部分执著于「输赢」的人，脑袋里装的都是零和思维：开会要争赢、功劳要争多、位置要争高。

但真正高明的人，玩的是非零和游戏。他不把每一次互动都看成「你死我活」，而是看成「能不能把饼做大」。当你还在计较这一场谁赢谁输，他已经在想：怎样让在座每一个人，包括你，都觉得有所得着。

吊诡的是，正因为他不执著于赢走眼前那一分，最后往往得到最多。因为所有人都愿意和一个「不会抢我东西」的人合作，却会本能地提防一个「次次都要赢」的人。

这种人，往往才是真正的领导者

管理学上还有一个相关的理论，可以解释这种人为何特别有影响力。

学者 Robert Greenleaf 提出著名的「仆人式领导」（Servant Leadership）：真正有力量的领导者，不是高高在上、事事要压倒下属的人，而是把自己放在「服务团队」的位置——先成就别人，再成就自己。

表面看，这种领导者好像处处「让」、处处「输」：让下属出风头、让同事拿功劳、让对手赢一城。但正因为他不需要在每一场小局里证明自己，他反而积累了最深的信任与追随。你无法用「输赢」去威胁一个志不在输赢的人；你更无法打败一个，全公司的人都心甘情愿站在他那边的人。

我认识一位这样的老板。开会时下属和他争得面红耳赤，但他却不愠不火，最后笑笑说一句：「你讲得有道理，就照你的想法去做。」起初我以为他软弱。后来才发现，全公司最肯为他卖命的，正是这班「赢过佢」的下属。他从不争一场会议的胜负，却赢尽了所有人的心。

结语

如果你在职场上，总是觉得很累、很容易被人激到、很在意别人有没有越过你，那或许值得静下来，问自己一条问题：

「我心里那条『输赢线』，是不是太低、太多了？」

一个人的输赢线越多、越敏感，他就越容易被人拿捏、被人操控、被人激到失方寸。而当你能把那条线，一条一条地拆走，你就会慢慢变成一个别人无从下手的人。

这不是叫你事事退让，更不是叫你没有原则。而是把力气，从「我一定要赢」这件小事上收回来，放到「我到底想成就什么」这件大事上。

一个不需要赢的人，是无法被打败的——因为你找不到他的输赢线。

到了那一日，你会发现，你早就不在那张需要分胜负的棋盘上了。

半宅职薯 －

半宅职薯研究现代华人职场中，制度表面秩序与真实人性运作之间的落差，并把这些观察应用于组织诊断与商业决策咨询