你赢尽每场会议　但为何团队却越来越弱？

作为管理层的你，是否都享受过这种感觉：每一次开会，每一场辩论，每一个决定，你都赢。下属提出的方案，你总能一眼看穿漏洞；同事和你争论，最后都要点头收声，而你认为这就是能力的证明。今天半宅职薯就和大家讨论一个残酷的真相：有些管理者，争赢了每一场，却输掉了整盘棋。











赢了道理，输了人

先说一件事。你有没有试过，明明在会议上「赢」了一个同事，把他的构思批评得体无完肤，事后却发现他从此不再提任何新意见？

你赢了那一场辩论，这是即时的回馈，很畅快吧！但你看不见的，是你同时输掉了他往后的所有构思和主动性。

很多管理者都跌进这个陷阱：他们把每一次互动都当成一场「要分胜负」的比赛。下属讲错，要即时指正；意见不同，要当场说服；自己有道理，就一定要对方认低威。他们以为这叫「据理力争」，其实是在用一场又一场的小胜利，慢慢累积一场大败。

每一场小胜，都在抽走团队的「氧气」

试想像你是下属。你的上司每次都赢，每次都比你聪明，每次都有更好的答案。

起初你会佩服。但久而久之，你会得出一个很合理的结论：「反正讲什么都会被反驳，反正最后都是他话事，我又何必出声？何必自讨没趣？」

于是你开始闭嘴。这不是因为你没有想法，而是因为出声的成本太高，回报太低，甚至是负数。在一个团队里，当聪明人都学会了沉默，剩下的就只有坐著不动等指示的人。

管理者赢到的，是会议室里短暂的安静和服从；输掉的，是整个团队的判断力、创造力，和肯讲真话的勇气。这些东西，才是一盘生意真正的氧气。

为什么聪明人特别容易输掉整盘棋？

这个很吊诡：越聪明、越有经验的管理者，越容易掉进这个陷阱。

因为他们真的「赢得起」。他们反应快，逻辑强，阅历深，所以在任何一场单对单的争论里，他们几乎必胜。但正正是这种「次次都赢」的能力，麻痺了他们的判断：他们把对方的沉默，误读成被自己说服；把表面的服从，误读成真心认同。

我见过一位很旧派的老板。他开会时有一个习惯：下属话未讲完，他已经出口打断，然后一条条反问「那么这样你想过没有？」、「那么问题出现你又怎么办？」。每一条问题都问得准，下属每一次都答不上。半年之后，这位老板很苦恼地问我：「何解我的下属都没有主见，事事都要等我开口？」

答案其实就藏在他每一次的「出口打断」里。他赢尽了每一场提问，却把下属「敢开口」的习惯，一次又一次地问死了。他赢了道理，输了整盘棋。

真正的高手，懂得「输」几场

管理高手，都懂得刻意地「输」几场。

下属的方案有瑕疵但无伤大雅？让他试，让他自己撞板一次，学一次。意见和你不同但方向没错？放手让他用自己的方法做，哪怕它不是最好的方法。在一些不致命的事情上，主动把「赢」让出去。

这不是放软，更不是是非不分。而是管理者看通了一件事：你要赢的，从来不是眼前这一步，而是整盘棋。为了一整盘棋的胜利，你必须在无数场小步里，懂得收手。

所谓收手，就是分清楚哪些是「原则问题」，哪些只是「面子问题」。原则问题寸步不让；面子问题，一寸都不必争。可惜太多管理者，把九成的力气，都花在了争面子之上。

结语

如果你发现自己身边的同事越来越沉默，会议越来越宁静，所有决定最后都要由你一个人拍板，先别怪下属「不够积极」、「无脑」。静下来问自己一条问题：

「我是不是赢得太多了？」

管理从来不是一场要场场分胜负的擂台。一个只顾赢尽每一场的人，最后往往是输得最彻底的那个。因为他用无数场小胜，换走了团队愿意为他思考、为他冒险、为他讲真话的那份心。

争赢了每一场，却输掉了整盘。

真正的赢家，懂得在对的时候，输给对的人。

半宅职薯 －

半宅职薯研究现代华人职场中，制度表面秩序与真实人性运作之间的落差，并把这些观察应用于组织诊断与商业决策咨询