流浮山🚌🌅📸😋🛍️ 偷得浮生半日闲❣️支持本地消费💰
🇭🇰香港人每天赶着上班或上学，生活总是营营役役的！到了假日，再遇上好天气，一定要外出走走，散散心、晒晒太阳，放松一下啊！
流浮山是个很好的选择💖 我们下车后，先穿越两旁琳琅满目的商铺，除了海鲜酒家，还有售卖干货或湿货的摊贩，例如地道海产、特色小食、怀旧玩具等等，全都价格合理，产品质素亦不错，而且店主态度和蔼可亲，整体感觉赏心悦目的。
我们一直走，不久就到达海滨空地，看到有趣的生蚝打卡位，并能远眺跨湾大桥，对岸就是高楼林立的深圳城市。黄昏时分，我们更遇上了百鸟归巢的景象，日落风光美如画🥰 再加上孩子们在夕阳余晖下跑跑跳跳、跟宠物互动的温馨情境，此情此景有点梦幻，实在是人生一乐也🌈
🚌 交通建议 👈🏻
