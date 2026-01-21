教育｜讲师眼中的Gen Z 医科生

科技大学正筹备本港第三间医学院，上周和一位私人执业、在现有的医学院兼任讲师的专科医生谈起，他关心的并不是多少间医学院，而是部分Gen Z 医科生的特质。

所谓Gen Z（Z世代），一般是指大约在1997-2012年期间出生的一代人，他们是在数码电子化、网络群组、智能手机等环境中成长，倾向重视自我价值、工作生活平衡，以社交媒体为日常生活重点，在职场、消费和社会整体文化上都带来了独特影响。

Gen Z 医科生又如何呢？该专科医生说，就以目前读year 1和year 4的学生比较，他已发觉有明显不同：「现时读year 4的学生，我已教了几年，他们都是Gen Z，但大部分仍很想『学』，例如我讲一种医科书上没有的临床技术，他们会比较专注，留心，会发问。但year 1学生，有些会躺平，觉得不需要学，甚至直接对我说：这个技术我想我是做不来的了，所以还是不学了。」

医生强调，当然不是每个 year 1学生都抱著这种心态，但感觉是愈来愈普遍。由此可见，即使同是Gen Z，新的Gen Z也有某些特质比「老」的Gen Z更趋明显。单以医生的培训来说，第三间医学院会否就Z世代、下一世代、以后一代一代的特质作好部署？其实是值得深思的。