教育 | 消失了的新闻？

谢志荣 前线医疗手记
谢志荣 前线医疗手记
谢志荣，30年经验健康版编辑
53分鐘前
教育 专栏
踏入2026年后和旧上司聚餐，我仍在做媒体工作，她则已投身教育界，但亦没离开新闻——在大学新闻系执教部分课程。是些什么课程呢？这并不是一顿饭的谈话重点，重点是：逐渐地，课程名称上竟都没有了Journalism这个字。

无需是新闻女王，Journalism这个字和历年来的新闻从业员是密不可分的，直译就是「新闻学」、「新闻工作」等，怎么译都好，实际就是如何客观及公正地报道事实。就算没做过这行，只要关心新闻，甚至只是看过《新闻女王》，都会明白什么是Journalism。

学系名字、课程名字，以至内容等等，本身一定会随时代而改变，没什么大不了。但作为一个多年新闻工作者——Journalist，看见相关课程的名称「去Journalism化」，不论内容有何变化，都不免唏嘘。

说到底，时代变了，人心也会有别。学府若坚持以Journalism作为课程名称，最终不再有人报读，也没有什么味道，早思变更是正确的。毕竟消失的只是名称，至于「新闻」的精神，我坚信，不论时代和人心怎样变，AI如何介入，都是不会消失的。

生活 | Everything is Free in London？
那时候，香港还是殖民地，中国大陆自然也未崛起到今天的强势。若该位外籍守卫说时是用轻松的语气表情，可能我不会记那么多年，又或以一个欣赏的角度把那句话深印脑海。但相反，多年来我记得的，是他那一脸看不起人的神态。
2025-12-03 08:00 HKT
谢志荣 前线医疗手记