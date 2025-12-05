Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔火灾｜带女儿献花致哀

豹纹鱼

分享每个美丽角落🥰心灵满足🌈生活快乐❣️
2小時前
「教师发展日」给六岁的女儿带来了一天假期，我们便一起到大埔的火灾现场凭吊，献花致哀。

吃过午饭后，我们从大西北驾车前往大东北，非繁忙时段的交通很畅顺。驶经吐露港公路时，宏福苑由远至近地进入眼帘，那历尽严重火灾后的模样实在震慑人心！

我们把车子停泊在新达广场，步出正门的电梯时，已经看到不少捧着花束的素服市民，有的在港铁站前等人，有的正往广福邨方向走。我们也跟着人潮走，沿途气氛肃穆，一向跳脱的女儿也突然变得异常安静，乖乖地跟着我们前进。

当走近广福休憩处时，有拉线维持秩序的警察，有免费派发菊花的义工。我们早已准备好两束白花，还记得在花店选购时，店主姨姨猜到我们的用意，就主动减价和慰问一番，感觉相当温暖。

来献花悼念遇难者的市民源源不绝，那儿弥漫着浓浓的愁绪。大家向着灾场默哀、祈祷，纵使互不相识，却心存默契：但愿逝者安息、伤者痊愈、家属保重，同时感谢救援人员及各方捐献者。希望灾民能尽快重建家园，并好好修补每颗受挫的心灵，还有肆祸者必定要绳之于法啊！

在贴满纸条的凉亭前，义工姐姐给我们递上纸和笔，以作抒发心情，还温柔地跟我们的女儿说：「感谢你来参与！」再送她一包Chiikawa纸巾。这场悲剧的确成为了宝贵的教材：生命教育、爱心教育、责任教育、守法教育。

驾车回程时，我们再次远眺宏福苑，女儿说：「好惨呀！佢哋冇咗屋企，冇哂啲玩具，冇哂啲零食… …」寄望我们的下一代能保持同理心，建立善良的社群，生活平安。

