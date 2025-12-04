领养家庭之奇妙旅程（十九）

《温习游戏效果好》

前文提及女儿在早上上学时，会在校门口「扭计」，情况到了开学后三个月仍然偶有出现，我们会继续尝试不同的方法去解决，并体谅她在这方面需要较长的适应时间：跟同伴的玩乐时间减少、坐定定的单向式学习模式增多，还有睡眠质量有待改善等等。

除了情绪问题外，我们也会担心女儿的学术表现，因为她比同龄学童的底子较弱。但意想不到，在这短短的三个月，我们看到女儿的学习动机进步了不少，有时更会取得满意的成绩，例如默书多次取得一百分。虽然表现未算十分稳定，但起码可以肯定了她的学习能力，只是有时被情绪主导了学习态度吧！

首先，我们为她所选的是主张功课不多的学校，免伤和气😂😭 而且课程设计偏向循序渐进，避免吓怕孩子。毕竟求学的道路漫长，急不来，慢走更可欣赏沿途的美好风景。女儿放学回家后，我们要教导一个活跃份子做功课，奖励、惩罚、说道理其实都不太有效，她始终难以忍耐沈闷，因此多些「放break」是基本必须的！

此外，做功课及温习时加入游戏元素才能跟她「连系」，爸妈顿时化身成同龄玩伴，一起斗快写字；轮流扮演师生，在白板上互相出题计算；配合默书范围，制作简单的中、英文字卡，玩认字、拼字或串字游戏；根据学习内容，从网上找寻相关主题的短片，一同观看及讨论一下，以巩固所学… …

如果能成功发掘适合孩子的学习方式，并努力实践，陪伴做功课及温习也会变成美好的亲子时光❣️