Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

领养家庭之奇妙旅程（十九）

豹纹鱼
豹纹鱼
分享每个美丽角落🥰心灵满足🌈生活快乐❣️
7小時前
阅讀更多
教育 专栏
內容

《温习游戏效果好》

前文提及女儿在早上上学时，会在校门口「扭计」，情况到了开学后三个月仍然偶有出现，我们会继续尝试不同的方法去解决，并体谅她在这方面需要较长的适应时间：跟同伴的玩乐时间减少、坐定定的单向式学习模式增多，还有睡眠质量有待改善等等。

除了情绪问题外，我们也会担心女儿的学术表现，因为她比同龄学童的底子较弱。但意想不到，在这短短的三个月，我们看到女儿的学习动机进步了不少，有时更会取得满意的成绩，例如默书多次取得一百分。虽然表现未算十分稳定，但起码可以肯定了她的学习能力，只是有时被情绪主导了学习态度吧！

首先，我们为她所选的是主张功课不多的学校，免伤和气😂😭 而且课程设计偏向循序渐进，避免吓怕孩子。毕竟求学的道路漫长，急不来，慢走更可欣赏沿途的美好风景。女儿放学回家后，我们要教导一个活跃份子做功课，奖励、惩罚、说道理其实都不太有效，她始终难以忍耐沈闷，因此多些「放break」是基本必须的！

此外，做功课及温习时加入游戏元素才能跟她「连系」，爸妈顿时化身成同龄玩伴，一起斗快写字；轮流扮演师生，在白板上互相出题计算；配合默书范围，制作简单的中、英文字卡，玩认字、拼字或串字游戏；根据学习内容，从网上找寻相关主题的短片，一同观看及讨论一下，以巩固所学… …

如果能成功发掘适合孩子的学习方式，并努力实践，陪伴做功课及温习也会变成美好的亲子时光❣️

最Hit
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
突发
7小時前
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
时事热话
4小時前
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
饮食
20小時前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
22小時前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
2025-12-03 12:39 HKT
02:46
大埔宏福苑五级火｜路透社黄伯火场痛哭照全球心碎 儿子：他仍为妈妈落泪，但努力走出来
即时国际
12小時前
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
影视圈
6小時前
01:22
大埔宏福苑五级火｜物管丹麦母公司股价急挫8%  发声明否认涉装修工程
即时国际
9小時前
大埔宏福苑五级火｜港女收亡母「最后礼物」 苹果/栗子隐含这寓意：她连告别都用最温暖的方式
大埔宏福苑五级火｜港女收亡母「最后礼物」 苹果/栗子隐含这寓意：她连告别都用最温暖的方式
生活百科
2025-12-03 14:53 HKT
03:08
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至159死最细得1岁 31人仍失联 累拘21名工程相关人士
突发
5小時前
更多文章
领养家庭之奇妙旅程（十八）
《升读小一新生活》
2025-09-29 08:00 HKT
豹纹鱼