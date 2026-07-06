教达人 - 多元升学路径 开启专业未来 | 教学「无间」

近年人工智能（AI）及创新科技迅速发展，新兴职位不断涌现，企业对技术及专业人才的需求持续增加。在瞬息万变的时代，年轻人要提升竞争力，关键已不再局限于一次公开考试的成绩，而是能否及早规划方向，透过不同学习途径建立专业能力。



现时本港升学出路多元，职业专才教育成为不少学生的重要选择。职业训练局（VTC）提供多元升学路径，其中两年制高级文凭课程紧贴人力市场需求，理论与实践并重，是衔接就业与升学的核心选择。若文凭试成绩未能直接升读高级文凭的同学，可先修读一年制基础课程文凭（DFS），再衔接高级文凭课程，循序渐进发展。DFS设有多个专业分流，涵盖健康及生命科学、资讯科技、工程等范畴，学生既能巩固语文能力，又能透过专业及通用技能培训，了解行业运作，掌握基础技术、沟通协作与职场软实力，有助更早确立发展方向。



VTC人工智能及智能科技高级文凭毕业生卢宝明（Ming）便是成功例子。他在DSE后入读VTC基础课程文凭（资讯科技），逐步掌握程式编写、多媒体网页及应用设计等技能，其后升读高级文凭，并成功衔接本地资助大学的电脑科学学士课程，于今年毕业。Ming认为这条学习路径为他打下稳固的资讯科技知识基础，更有信心朝着软件工程及人工智能专业的方向发展。



升学从来不止有一条路。与其被单一成绩所框限，不如从兴趣和能力出发，选择适合自己的学习方式，发展专业能力，同样能走出属于自己的成功道路，开拓更广阔的未来。



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