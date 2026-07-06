Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

教达人 - 多元升学路径 开启专业未来 | 教学「无间」

教学「无间」
教学「无间」
教达人
6小時前
阅讀更多
教育 专栏
內容

　　近年人工智能（AI）及创新科技迅速发展，新兴职位不断涌现，企业对技术及专业人才的需求持续增加。在瞬息万变的时代，年轻人要提升竞争力，关键已不再局限于一次公开考试的成绩，而是能否及早规划方向，透过不同学习途径建立专业能力。

　　现时本港升学出路多元，职业专才教育成为不少学生的重要选择。职业训练局（VTC）提供多元升学路径，其中两年制高级文凭课程紧贴人力市场需求，理论与实践并重，是衔接就业与升学的核心选择。若文凭试成绩未能直接升读高级文凭的同学，可先修读一年制基础课程文凭（DFS），再衔接高级文凭课程，循序渐进发展。DFS设有多个专业分流，涵盖健康及生命科学、资讯科技、工程等范畴，学生既能巩固语文能力，又能透过专业及通用技能培训，了解行业运作，掌握基础技术、沟通协作与职场软实力，有助更早确立发展方向。

　　VTC人工智能及智能科技高级文凭毕业生卢宝明（Ming）便是成功例子。他在DSE后入读VTC基础课程文凭（资讯科技），逐步掌握程式编写、多媒体网页及应用设计等技能，其后升读高级文凭，并成功衔接本地资助大学的电脑科学学士课程，于今年毕业。Ming认为这条学习路径为他打下稳固的资讯科技知识基础，更有信心朝着软件工程及人工智能专业的方向发展。

　　升学从来不止有一条路。与其被单一成绩所框限，不如从兴趣和能力出发，选择适合自己的学习方式，发展专业能力，同样能走出属于自己的成功道路，开拓更广阔的未来。

教达人

最Hit
世界杯2026｜夏兰特梅开二度 挪威2：1挫巴西闯8强再创历史。美联社
世界杯2026｜夏兰特梅开二度 挪威2：1挫巴西闯8强再创历史
足球世界
2小時前
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
22小時前
据悉，沪江维多利亚学校共有9名学生取得满分45分。资料图片
IB放榜2026｜沪江维多利亚圣士提反 状元人数均创历年新高
教育新闻
8小時前
大埔公路夺命车祸│死者爱锡家人 身兼数职养家 胞姊：佢系好好嘅弟弟
突发
10小時前
谭咏麟亲解与陈百祥不和传闻：方向不一样 揭与曾志伟识于微时属世交丨一周星星
谭咏麟亲解与陈百祥不和传闻：方向不一样 揭与曾志伟识于微时属世交丨一周星星
影视圈
9小時前
王贤志经历破产巨变 暗示已到加拿大展新生 叹际遇不似预期：接受也是种勇气
王贤志经历破产巨变 暗示已到加拿大展新生 叹际遇不似预期：接受也是种勇气
影视圈
15小時前
第72期六合彩，将于今晚进行新一期搅珠。资料图片
六合彩︱头奖$1300万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
11小時前
新疆自驾游︱一家三口遇山洪 母子落车遭卷走失踪8天遗体寻获
新疆自驾游︱一家三口遇山洪 母子落车遭卷走失踪8天遗体寻获
即时中国
9小時前
佛得角球队返国获英雄式欢迎。路透社
世界杯2026｜佛得角球队返国获英雄式欢迎 数万人接机 机场职员跪拜致意
即时国际
4小時前
定存攻略｜港银下半年推新优惠吸客 定存3个月5.88厘 6个月亦有3.3厘
定存攻略｜港银下半年推新优惠吸客 定存3个月5.88厘 6个月亦有3.3厘
投资理财
21小時前
更多文章
VTC与青协将于7月4日（星期六）合办DSE放榜讲座暨工作坊，欢迎应届DSE考生及家长免费参加，即场报读VTC课程更可获豁免报名费。
教达人 - VTC与青协合办放榜讲座 助考生解构选科策略 | 教学「无间」
　　香港中学文凭试（DSE）放榜在即，考生即将面临规划前路的重要时刻。同学除了要面对成绩，更重要的是思考如何从个人兴趣出发，探索适合自己的专业发展。有研究指出，不少青少年对实际职场运作理解不足，导致理想与现实出现落差；去年本港亦有调查显示，接近一半DSE考生坦言在规划前路时感到困难。 　　面对众多升学路径与行业资讯，考生和家长需要更清晰的指引。若能及早掌握关键资讯与放榜策略，将能更容易作出清
2026-06-29 02:00 HKT
教学「无间」