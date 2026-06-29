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教达人 - VTC与青协合办放榜讲座 助考生解构选科策略 | 教学「无间」

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28分鐘前
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教育 专栏
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　　香港中学文凭试（DSE）放榜在即，考生即将面临规划前路的重要时刻。同学除了要面对成绩，更重要的是思考如何从个人兴趣出发，探索适合自己的专业发展。有研究指出，不少青少年对实际职场运作理解不足，导致理想与现实出现落差；去年本港亦有调查显示，接近一半DSE考生坦言在规划前路时感到困难。

　　面对众多升学路径与行业资讯，考生和家长需要更清晰的指引。若能及早掌握关键资讯与放榜策略，将能更容易作出清晰决定。职业训练局（VTC）与香港青年协会将于7月4日（星期六）下午于旺角帝京酒店合办「兴趣RUN ON．成就未来」讲座暨工作坊，当中的「DSE放榜攻略」讲座将由VTC升学专家重点解构放榜部署及收生安排，协助考生掌握最新资讯，及早部署入读心仪学科。同场亦有青协注册社工分享情绪调节贴士，引导同学寻找合适的发展阶梯。

　　除讲座外，现场设有课程资讯摊位及职业志向测试等活动，亦有VTC学生及毕业生分享升学与就业经历，让参加者从多角度了解不同出路。透过一系列丰富的互动体验，从选科策略、情绪支援到职涯探索，全方位协助考生与家长掌握实用资讯。配合即场报读可获豁免报名费的安排，进一步鼓励同学把规划转化为实际行动。有兴趣的同学及家长可浏览VTC网站了解详情。

　　放榜不止是成绩的反映，更是实践兴趣、成就未来的起点。在多元出路的时代，职业专才教育提供灵活而贯通的升学阶梯与衔接机会，让不同志向的青少年装备专业技能，稳步迈向理想前程。

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2026-06-22 02:00 HKT
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