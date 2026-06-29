海洋公园 - 教育局课程发展处与海洋公园鼓励学童「边学边画」 | 逆濒行动 - Mission R

要让儿童认识动物，最好的方法莫过于近距离观察。家长及学校更可鼓励他们发挥艺术细胞，将动物的行为与身体特征记录下来。今年初，教育局的「边学．边画」海洋公园绘画比赛第三度于海洋公园进行，让学生画出园内的珍贵动物，并从中加强他们对保育的认知，至今已有超过4,000名小画家参与。

今年活动涵盖园内八个动物展馆。同学需在三小时内即场以油粉彩进行创作。时间看似充裕，但在这些独特的环境中创作并不简单。例如「海洋奇观」的底层模仿深海的环境，光线较暗，而适合企鹅生活的「南极奇观」室温低至8度，「四川奇珍馆」则是大熊猫安安及可可的居所，游客人流较多。

面对各种光线、环境及现场变化，加上动物会不时移动，同学需要长时间保持专注，并对动物有一定认识，才能顺利完成画作。海洋公园的威威村庄团队事先为学生预备了一系列动物资料，包括动物的身体特征、行为及保育状况，同学能在赛前「做足功课」，提前认识动物。活动期间，亦有不少同学向威威村民请教，进一步了解面前动物的特性，务求将细节画得更传神。

比赛的得奖作品现于园内「威威村庄大本营」展出，展期至7月10日。从学生作品中可见，他们不止绘画动物的外形，也会仔细描绘牠们的生活环境，甚至捕捉不同动物互动的一刻，反映他们对动物的了解。大家到访海洋公园时，欢迎到大本营欣赏学生作品，细看他们眼中的动物世界。

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