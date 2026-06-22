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教达人 - 电商热潮崛起 VTC产教融合培育实战人才 | 教学「无间」

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6小時前
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教育 专栏
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　　全球贸易模式与科技持续演变，推动数字贸易成为创新动力。本港政府亦积极把握机遇，致力将香港发展成为大湾区内的电商物流配送中心。事实上，中国内地电子商贸零售领先全球，国家统计局数据显示，去年实物商品网上零售额高达13万亿元人民币，占社会消费品零售总额约26%，反映网购已成为主流消费模式。随着跨境电商兴起及物流配套日益完善，不少香港品牌正透过电商平台拓展内地市场，带动市场对具备实战能力的人才需求上升。

　　为回应市场需求，职业训练局（VTC）商业学科推出「零售及电子商贸管理高级文凭」，涵盖线上线下一体化营运、数码行销及直播带货等内容，提升学生升学及就业的竞争力。课程设有「电子商贸」及「零售」两项专业分流，前者教授数码营销、现代网店营运及相关法规知识；而「零售」分流则让学生掌握实体店舖管理及顾客体验管理等技能。

　　VTC早前设立全港首个电商实训平台「天猫校园实训服务中心」，培育切合市场需要的零售及电商专才。中心配备零售、直播及物流专区，以及业界标准的零售及电子商贸管理系统、专业直播拍摄与数据分析等设备，让学生可参与店舖营运、数码营销及数据分析等工作，将理论转化为实务能力，促进教育与产业无缝衔接。

　　电子商贸将成为推动经济增长的重要引擎，亦为香港品牌带来更广阔机遇。VTC透过课程设计及实训平台，持续培育具备实战能力与创新思维的人才，助力香港在跨境商贸发展中保持竞争优势。

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