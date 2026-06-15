海洋公园 - 海洋公园实践科学放流养护海洋资源　响应全国放鱼日 | 逆濒行动 - Mission R

渔农自然护理署于6月6日「全国放鱼日」举办增殖放流活动，将人工培育的鱼苗投放至本地水域。海洋公园今年与合作伙伴泉一国际有限公司全力支持，于南大屿海岸公园释放了约2,000尾鱼苗。

甚么是增殖放流？有别于一些传统放生活动，往往将未必适合本地生态的动物放归野外，增殖放流则强调以科学方式补充海洋资源。投放的幼鱼必须是适合香港水域的原生物种，并来自信誉良好的养殖场，避免来源不明或外来的鱼类危害本地生态。这些幼鱼将在本地水域成长及繁衍，有助恢复野生鱼群之余，亦增加了渔业的资源。

今年初，海洋公园与泉一国际在园内的中华鲟馆旧址设立养鱼场，使用经园内维生系统过滤及消毒的海水培育鱼苗，此技术更于今年日内瓦国际发明展夺得多个奖项。本计划将培育属本地物种的花尾龙趸及蓝钻斑，为本港水产养殖业提供优质鱼苗，亦支持了这次增殖放流活动。

本次投放的花尾龙趸鱼苗每条最初仅约5克，在园内稳定环境中健康成长后，体重达至约30到40克，是适合放流的体型。泉一国际在放流前进行了基因测试，证实鱼苗与本地野生族群相容，更安排在放流前后进行多次环境DNA检测，分析海水样本中的DNA，了解该水域的物种分布及变化，以科学角度评估本次行动的成效。

近年增殖放流活动已逐渐取代传统放生活动，并获本地宗教团体采用，海洋公园也积极支持相关工作。公众也可一同参与，支持更具科学基础的保育及公益活动，守护香港的生态。

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