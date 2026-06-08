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教达人 - 幼教新里程 VTC融合教育与游戏学习双轨培育专才 | 教学「无间」

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6小時前
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教育 专栏
內容

　　近年社会越来越重视「游戏为本学习」在幼儿发展中的角色。有研究指出，游戏是最能有效配合幼儿年龄发展特征的学习途径，能促进幼儿在认知、社交、情绪及体能上的全面发展。随着游戏为本的教育理念逐步深化，前线对具备相关专业知识与实务技能的人才需求持续上升，业界关注如何透过职前培训，培育更多专才，以回应实际服务需要。

　　职业训练局（VTC）的幼儿、长者及社会服务学科开办多个紧贴社会需求的高级文凭课程，其中游戏为本学习高级文凭涵盖游戏教育及辅助、社区项目策划及创新，让学生发挥游戏的积极力量，使其成为连系人与人的桥梁。学生能学习如何针对不同年龄、背景及能力的儿童，设计具启发性与包容性的游戏活动。至于特殊幼儿照顾及融合教育高级文凭则聚焦培育学生掌握早期识别、行为介入及家校协作等实务技巧。两个课程均理论与实践并重，获业界专业认可。

　　为提升学生的实战经验，幼儿、长者及社会服务学科于香港儿童医院推出「童您玩」先导计划。同学会因应场地、对象及情境设计游戏摊位、小手工及互动环节，将游戏融入候诊场景，并配合医护指引，照顾候诊儿童的需要。学生将课堂所学的专业知识转化为有意义的服务，让到医院接受治疗的孩子亦能拥有开心玩乐时光。

　　VTC以职业专才教育回应社会所需，既为有特殊需要的社群提供更全面的支援，亦为相关领域开拓专业出路及人才库。

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