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教达人 - 以科技推动法律资讯普及 VTC生开发AI法律咨询平台 | 教学「无间」

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1小時前
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教育 专栏
內容

　　近年法律科技发展迅速，律政司积极推动法律界引入人工智能（AI）及创新科技，并成立「推动法律科技发展咨询小组」，务求提升法律服务的效率与质素。事实上，科技不仅有助业界提升专业能力及服务质素，更能推动法律资讯普及，让市民更容易获取及理解相关知识，缩窄资讯差距。

　　有见及此，香港资讯科技学院（HKIIT）云端系统及数据中心管理高级文凭的学生团队，将课堂所学的云端运算、数据处理及AI技术付诸实践，成功开发「智律助手」法律资讯平台。平台以政府开放数据平台及法律参考资料系统为基础，透过AI提供即时法律查询及合约分析等功能，并结合语音及多语言支援，将复杂的法律内容转化为简单易明的资讯，大大减低使用门槛，为不同人士提供可靠且切合本地实际情况需要的法律资讯。

　　这项作品的成功，不仅在于技术层面，更在于学生团队走入社区的那份诚意。学生团队主动邀请工会及社区组织试用，收集用家意见；不少试用者反映平台操作简单，能有效解答法律疑问。凭借其创新设计及「以人为本」的研发态度，「智律助手」在多项创科比赛中屡获殊荣，包括第十届「Hong Kong Techathon+」比赛铜奖，以及在「开放数据应用比赛2025－智慧经济」中夺得大专组亚军及最具社区影响力大奖。

　　学生团队成功将所学转化成具社会价值的实战项目，充分体现「学以致用」精神，以科技创新回应社会需要，以实际行动推动社会共融与公共福祉。

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