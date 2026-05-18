教达人 - 学徒制度条例实施五十载 培育人才推动社会发展 | 教学「无间」

学徒训练源远流长，理念可追溯至古代，相传工匠祖师鲁班正是透过师徒制承传建筑技术；至今，学徒训练均是中国内地和西方国家例如德国和英国，培育专业技术人才的重要方式。



在香港，今年是《学徒制度条例》实施五十周年，学徒训练多年来以「就业与进修并进」的系统化培训模式，成就不少技术人才，助力社会和经济发展。职业训练局日前举办「学徒制度条例五十周年志庆暨杰出菁英练习生奖励计划颁奖典礼」，表扬在培训期间表现卓越的年轻学徒，肯定其付出与成就。



其中一位获选为「杰出菁英练习生」的李诗琨（Oscar），他分享中学后曾辗转尝试不同行业，由于希望拥有一技之长稳定发展事业，因此参加港铁公司的见习铁路技术人员计划，接受电工学徒训练。学徒训练的成功与持续发展，亦有赖各界企业的支持与积极参与，正如Oscar一边修读青年学院职专文凭（电机工程）课程，一边接受港铁的学徒训练，逐步累积跟电力系统运作、列车检测维修等相关的专业知识与实务经验。



Oscar表示学徒训练助他确定职涯发展方向，建立长远职业规划的信心，他现时主要协助铁路供电系统的更新与维修，能发挥所长为他带来满足感。展望未来，他以成为工程师为目标，继续在公共交通服务领域贡献社会。



香港的学徒制度让青年在实践中成长，在学习中定位未来，这份承先启后的价值，为香港社会与经济长远发展奠下坚实育才根基。



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