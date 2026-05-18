海洋公园 - 本地松鼠定居海洋公园 齐心守护树上邻居 | 逆濒行动 - Mission R

在香港，若你抬头望向闹市间的绿荫，或会瞥见毛茸茸的身影在树上跳跃。那是赤腹松鼠，尾巴蓬松，动作敏捷，于清晨及黄昏尤其活跃。

赤腹松鼠并非香港原生物种。牠们源自中国中南部其他地区，以及泰国、越南等东南亚国家，经1960年代起的宠物贸易来港，部分逃脱或被放生后，于野外落地生根，开枝散叶。虽是外来物种，但赤腹松鼠未有危害本地生态，并受本港法例保护。现时牠们分布广泛，是我们的好邻居，港岛的族群属于泰国亚种，而新界及九龙的属于安徽亚种。

自2024年起，海洋公园与嘉道理农场暨植物园（嘉道理）联手合作，为获救并已康复的野生赤腹松鼠推行首个港岛区的「软式野放计划」，以循序渐进的方式，让牠们在受控环境逐步适应野外生活，提高生存机会。如获救松鼠属于安徽亚种，会于嘉道理进行野放，如属于泰国亚种，则送到海洋公园旁的山林中野放。海洋公园至今已协助野放３只松鼠，并曾邀请学生前来亲身观察，认识本地常见的野生动物及救援方法，加深对保育的关注。

然而，并非所有获救动物都适合野放。去年有热心市民于九龙发现一只虚弱的赤腹松鼠。经嘉道理照顾后，虽然她恢复健康，但被发现行为习性不宜于野外生活。这只雌性松鼠被命名为「Momo」。今年一月，海洋公园正式迎接 Momo 加入大家庭，提供舒适环境，让她展开新生活。

松鼠的故事，是香港共同守护生命的缩影。欢迎来到海洋公园的「百草生态径」，一睹可爱的 Momo。在日常生活中，不妨尝试放慢脚步，细看身边小生命，感受香港的自然脉动。

海洋公园