海洋公园 - 向动物借镜 海洋公园与教育局推广学童精神健康 | 逆濒行动 - Mission R

在海洋公园，游客能走访各个动物展馆，透过观察动物悠然自得的模样，不知不觉间放慢呼吸与节奏，从中纾解压力并找回内心平静。园内环境亦鸟语花香，不少游客会选择漫步于户外区域，亲近大自然，在繁忙都市中找到喘息空间。

自去年起，海洋公园也善用园内资源，与教育局合作积极推动《4Rs精神健康约章》，让学生掌握四个精神健康的关键要素：休息（Rest）、放松（Relaxation）、人际关系（Relationship）及抗逆力（Resilience）。公园已举办多场「精神健康同乐日」，由园内教育大使带领不同的游戏，至今已有过万名中小学生参与，从欢笑及动物习性中领悟生活智慧。学生能认识不同鸟类的作息时间，学习适时休息以纾缓压力，又从极地动物适应严苛气候的方式获得启发，增强抗逆力。更从护理员与动物的相处之道中，体会建立良好人际关系的重要性。

学生的精神健康亦有赖家庭支持。海洋公园积极支援教育局的「正向家长运动」，于今年2月举办「亲子自然探索之旅」活动日。是次活动邀请了超过300名学生及其家长，参与园内威威村庄团队安排的一系列活动，包括尝试亲子瑜伽，以大熊猫粪便制作再造纸，并认识不同动物的生存技能，鼓励家长在生活上也与子女同行，让子女能积极态度面对成长挑战，展现抗逆力。

精神健康教育不应限于课堂，关顾心灵健康更是每个人的终身课题，而调适心情也有很多简单方法。在海洋公园的游客中，就有不少只是观察动物，就能待上一个下午，好好充电。欢迎大家也莅临海洋公园，找回属于自己的生活节奏，让身心重新出发。

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