海洋公园 – 多管齐下守护濒危马蹄蟹| 逆濒行动 - Mission R

逆濒行动-Mission R
逆濒行动-Mission R
海洋公园
23小時前
教育 专栏
时值马年，海洋公园虽无骏马，但却养育着一种独特的海洋生物——马蹄蟹。然而牠只是貌似马蹄铁，实非蟹类，反而与蜘蛛、蝎子的亲缘关系更近，正式学名为「鲎」（音：后），全世界共四个品种，其中两个可在香港找到，包括濒危而国家重点保护的三棘鲎。

成年马蹄蟹会于后海湾、大屿山等地的泥滩与沙滩繁殖，那里亦是幼鲎的重要居所。幼鲎十分脆弱，潮涨时需隐身于泥沙间躲避天敌，潮退后才四出觅食。马蹄蟹正面临多重威胁，牠们容易被渔民误捕，又常被废弃渔网缠绕致死，栖息地亦因人类活动及海洋垃圾囤积而受到严重破坏。

为此，海洋公园正进行全面的保育行动，包括拯救并妥善照顾受伤的马蹄蟹，并于园内护理设施进行繁殖，期望恢复日渐减少的野生族群。去年「桦加沙」袭港后，公园亦与公众携手清洁被大量垃圾污染的泥滩，降低马蹄蟹受缠绕或误食微塑胶的风险。公园持续于全港进行马蹄蟹种群普查，并于2024年与中大与城大展开合作，引入无人机与AI技术提升监测成效。

为培育未来保育力量，香港海洋公园保育基金与城大自2009年起合作推行「马蹄蟹校园保母计划」，培训学生成为小保母，照顾由城大人工繁殖的马蹄蟹，让牠们在校园内茁壮成长，再放归野外，至今累计野放逾2,000只马蹄蟹。新一届的学生保母于去年11月接受培训，并承诺于校内举办活动以宣传泥滩保育。

大众的参与亦同样重要。香港各界不时举办义工净滩活动，大家不妨携同亲朋好友参与，让马蹄蟹及其他海洋生物能在洁净的家园迎接新的一年。

2026-02-09 00:00 HKT
