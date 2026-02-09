Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

教达人 - 社会关注住宅消防及维修 持续进修助提升楼宇安全 | 教学「无间」

教学「无间」
教学「无间」
教达人
6小時前
阅讀更多
教育 专栏
內容

　　社会近年高度关注住宅消防及维修，立法会早前通过议员议案，促请政府全面检讨及改革大厦维修制度和程序。住宅楼宇安全除了依赖法例与监管外，亦需要业主立案法团成员、物业管理公司以至业主的积极参与。参与是否真正有效，关键在于持份者是否掌握基础专业知识，能在消防安全、建筑物物料测试，以至日常安全管理等方面识别潜在风险并采取相应措施。

　　作为本港最具规模的职业专才教育机构，职业训练局（VTC）一直紧贴社会需要，为在职人士提供与时并进的专业培训。因应楼宇管理及维修领域对专业知识的需求，VTC开办多个持续专业进修课程，涵盖物业维修保养、消防安全管理、建筑材料测试等专业范畴，协助市民与从业员将专业知识实践于日常，强化社区应对能力。

　　为推动公众教育，VTC上月底更举办《建筑物消防安全及维修初阶》免费讲座，邀请消防处代表及校内专家，以线上线下形式向过千名业主、法团成员及物管从业员讲解相关法规与实务，包括如何运用科技提升旧楼消防安全、消防设备的日常维护及事故应变策略等，借此加强社会对住宅楼宇安全的认知与准备。

　　楼宇安全与市民生活息息相关。透过具系统的社区教育与专业培训，让相关持份者清晰认识自身的责任，从「被动应对」转为「主动预防」，方能为社区建立更稳固长远的安全防线。

教达人

最Hit
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
影视圈
10小時前
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
影视圈
11小時前
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
00:47
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
社会
20小時前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
周三晚「万众开心」初配纪仁安，且看能否为谭校长建功。
谭校长爱驹初配纪仁安
马圈快讯
13小時前
北海道或现400年一遇巨大地震　学者：能量累积已达成熟阶段
北海道或现400年一遇巨大地震　学者：能量累积已达成熟阶段
即时国际
17小時前
徐子淇上海贵气现身颜值惊人 上围澎湃升级极度吸睛 偕老公出席晚宴尽展豪门气派
徐子淇上海贵气现身颜值惊人 上围澎湃升级极度吸睛 偕老公出席晚宴尽展豪门气派
影视圈
16小時前
九龙城蓝色马路劲抢眼 城南道变城「蓝」道？ 网民知内情原来与天空有关｜Juicy叮
九龙城蓝色马路劲抢眼 城南道变城「蓝」道？ 网民知内情原来与天空有关｜Juicy叮
时事热话
16小時前
锦绣花园失水︱大部分水管属私人铺设 水务署：要求署方维修是本末倒置
社会
9小時前
更多文章
IVDC推出「节令点心认识与制作基础证书」课程，教授学员亲手制作如年糕、煎堆、笑口枣等贺年点心。
教达人 - 节令手艺转化专业技能 VTC持续进修课程助在职增值 | 教学「无间」
　　农历新年将至，传统节庆点心不仅承载着文化寓意，更蕴藏着精巧技艺。从寓意「步步高升」的年糕，到象征「金银满屋」的煎堆，每款节令点心都承载着代代相传的祝福，部分传统节庆美食更被列入香港非物质文化遗产，吸引越来越多市民利用工余时间，亲手制作节令点心，将对家人的心意升华为传承文化的实践。 　　为回应市民对技能学习的需求，职业训练局（VTC）积极开办多元持续专业进修课程，推动终身学习。适逢新春，V
2026-02-02 02:00 HKT
教学「无间」