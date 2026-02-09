教达人 - 社会关注住宅消防及维修 持续进修助提升楼宇安全 | 教学「无间」

社会近年高度关注住宅消防及维修，立法会早前通过议员议案，促请政府全面检讨及改革大厦维修制度和程序。住宅楼宇安全除了依赖法例与监管外，亦需要业主立案法团成员、物业管理公司以至业主的积极参与。参与是否真正有效，关键在于持份者是否掌握基础专业知识，能在消防安全、建筑物物料测试，以至日常安全管理等方面识别潜在风险并采取相应措施。



作为本港最具规模的职业专才教育机构，职业训练局（VTC）一直紧贴社会需要，为在职人士提供与时并进的专业培训。因应楼宇管理及维修领域对专业知识的需求，VTC开办多个持续专业进修课程，涵盖物业维修保养、消防安全管理、建筑材料测试等专业范畴，协助市民与从业员将专业知识实践于日常，强化社区应对能力。



为推动公众教育，VTC上月底更举办《建筑物消防安全及维修初阶》免费讲座，邀请消防处代表及校内专家，以线上线下形式向过千名业主、法团成员及物管从业员讲解相关法规与实务，包括如何运用科技提升旧楼消防安全、消防设备的日常维护及事故应变策略等，借此加强社会对住宅楼宇安全的认知与准备。



楼宇安全与市民生活息息相关。透过具系统的社区教育与专业培训，让相关持份者清晰认识自身的责任，从「被动应对」转为「主动预防」，方能为社区建立更稳固长远的安全防线。



教达人