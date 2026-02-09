海洋公园 – 连系学界与农界 齐推低碳饮食| 逆濒行动 - Mission R

海洋公园于1月31日竟化身一日限定的本地农墟！该活动由海洋公园主办，是首个由本港学界与本地农户协办的农墟，为访客带来新鲜地道的滋味。

「海洋公园保育联盟」现已连结超过700所本地学校，并邀请逾14,000名学生加入「海马同学会」。联盟于本学年的旗舰活动之一为「校园实习农夫计划」，让学生认识到进食本地及「当造」食材、培养低碳饮食的习惯。学生更到访共14间本地农庄体验耕种，传承本地农业知识，于校内推广种植。

当日约有1,300名海马同学会成员齐集海洋公园，出席第三届「誓师大会」，在环境及生态局副局长黄淑娴等嘉宾见证下，立志于校园及社区实践保育。到了分享环节，学生表示从耕种体会到食物得来不易，老师观察到学生耐心照顾菜苗，农夫则称赞学生勇于尝试。于公园正门的农墟，一众「实习小农夫」与家长及农庄合作售卖多种农产品。多汁的白萝卜、鲜嫩的士多啤梨、饱满的花生、自家制姜黄粉，顿时令公园增添五谷丰登的气氛！加上学生落力介绍，访客都十分惊喜，趁机选购美食。

新鲜时令的本地食材，背后无论生产、保存还是运输过程所需的能源都较少，流失的营养亦较少。香港渔农业扎根于本地文化历史，也是巩固粮食安全的关键。是次合作的农庄均为公园「食本地鲜」网络成员，该网络云集超过220个渔农、餐饮与商界的伙伴，共同推广对健康、环境及社会均有裨益的饮食习惯。

农历新年将至，大家准备贺年食品，聚餐尝鲜的时候，不妨运用本地食材，或选择采用本地食材的餐厅，迎接健康丰收的马年！

