教达人 - 节令手艺转化专业技能 VTC持续进修课程助在职增值 | 教学「无间」

农历新年将至，传统节庆点心不仅承载着文化寓意，更蕴藏着精巧技艺。从寓意「步步高升」的年糕，到象征「金银满屋」的煎堆，每款节令点心都承载着代代相传的祝福，部分传统节庆美食更被列入香港非物质文化遗产，吸引越来越多市民利用工余时间，亲手制作节令点心，将对家人的心意升华为传承文化的实践。



为回应市民对技能学习的需求，职业训练局（VTC）积极开办多元持续专业进修课程，推动终身学习。适逢新春，VTC辖下的汇纵专业发展中心（IVDC）为饮食界从业员开办有关节令点心制作基础的证书课程，教授节令点心的食材处理、调味技巧与制作工序等，并阐释当中与中华饮食文化的深厚渊源。在导师的专业示范与指导下，学员将能亲手制作如年糕、煎堆、笑口枣等贺年点心，掌握节令点心的制作精髓。



对餐饮从业员而言，课程不仅是技艺深化，更是一条清晰的职业进阶路径。无论是为现有岗位提升专业水准，或是于饮食行业内开拓新领域，课程皆能提供扎实的技术基础与文化认知，助力学员在职场中建立竞争力。



节令点心承载文化，专业进修驱动职涯。透过VTC持续专业进修课程学习手艺，从业员可将传统手艺转化为专业资本，在传承与创新中，开拓更广阔的职场可能性。



