教达人 - 商界学界携手育才 助四川青年赴港开启职专路 | 教学「无间」

近年，政府积极推行多项人才政策，成功吸引不少专才来港，为经济增添动力。然而，香港要在国际竞争中保持优势，除了积极招揽各地成熟的专才外，更需着力吸引及培育有潜力的年轻一代，让他们扎根香港，成为未来发展的生力军。



为配合相关政策，并为有志青年提供多元发展机会，职业训练局（VTC）与中国工商银行（亚洲）携手，自2024年起开展「工银光明行—职专育才扶苗计划」，由工银亚洲慈善基金资助四川省偏远地区的优秀高中毕业生来港修读符合「职专毕业生留港计划」（VPAS）要求的VTC全日制高级文凭课程，为未来留港发展铺路。



计划继首届成功协助6位学子开启职专之路，今年第二届受惠人数增至10位。这些获资助的学生早前已入读香港资讯科技学院的数据科学及人工智能、软件工程及数码媒体科技等范畴的课程。毕业后他们可透过VPAS申请留港工作，投身本地科技产业。计划不仅提供学费及生活津贴，亦安排友师支援、企业参访及实习机会，为学生构建全方位的支援网络，助他们顺利衔接学业与职场。有首届学生分享，暑期在本地企业实习获益良多，更坚定了留港发展的信心。



今次计划结合商界支持、学界培训与业界实习，环环相扣，为香港构建完整的人才培育生态圈，在积极回应人才政策的同时，更为本地长远发展奠定了「育人才」的坚实基础。



教达人