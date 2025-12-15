教达人 - 学以致用惠及长者 VTC紧贴银发市场培育专才 | 教学「无间」

香港人口高龄化日益严峻，现时平均每4人便有一人是65岁或以上的长者，当中约有50万为独居或双老长者。随着长者人口持续攀升，社会对安老服务、医疗护理及乐龄产品的需求大增，「银发经济」已成为推动社会可持续发展的重要一环。



职业训练局（VTC）课程紧贴社会和市场发展，配合政府推动银发经济，开办相关高级文凭课程，全方位装备学生掌握切合市场需要的专业知识与实务技能，以应对高龄化社会的多元需求。



课程重视理论及实践，让学生走出课室累积经验，例如修读幼儿长者及社会服务相关高级文凭的IVE学生，早前参加了由非牟利机构推出的「跨代共融关爱计划」。学生在接受与长者沟通的专业训练后，身体力行服务社群，主动致电慰问有需要的长者。有参与计划的学生分享，能运用课堂所教授的沟通技巧，实践所学，与长者互相扶持交流，对日后投身银发市场增添信心。



一通电话，传递的不只是问候，更是跨代的温暖连结。透过这些宝贵的实践机会，学生能在服务中成长，把专业知识真正学以致用，既累积实战经验，亦能让长者得到适切的关怀，携手共建长幼共融、老有所依的关爱社会。



教达人