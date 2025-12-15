Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

教达人 - 学以致用惠及长者 VTC紧贴银发市场培育专才 | 教学「无间」

教学「无间」
教学「无间」
教达人
26分鐘前
阅讀更多
教育 专栏
內容

　　香港人口高龄化日益严峻，现时平均每4人便有一人是65岁或以上的长者，当中约有50万为独居或双老长者。随着长者人口持续攀升，社会对安老服务、医疗护理及乐龄产品的需求大增，「银发经济」已成为推动社会可持续发展的重要一环。

　　职业训练局（VTC）课程紧贴社会和市场发展，配合政府推动银发经济，开办相关高级文凭课程，全方位装备学生掌握切合市场需要的专业知识与实务技能，以应对高龄化社会的多元需求。

　　课程重视理论及实践，让学生走出课室累积经验，例如修读幼儿长者及社会服务相关高级文凭的IVE学生，早前参加了由非牟利机构推出的「跨代共融关爱计划」。学生在接受与长者沟通的专业训练后，身体力行服务社群，主动致电慰问有需要的长者。有参与计划的学生分享，能运用课堂所教授的沟通技巧，实践所学，与长者互相扶持交流，对日后投身银发市场增添信心。

　　一通电话，传递的不只是问候，更是跨代的温暖连结。透过这些宝贵的实践机会，学生能在服务中成长，把专业知识真正学以致用，既累积实战经验，亦能让长者得到适切的关怀，携手共建长幼共融、老有所依的关爱社会。

教达人

最Hit
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
10小時前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
影视圈
11小時前
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
枪击现场一片混乱。
00:43
悉尼邦迪海滩枪击增至12死 警方：恐怖主义事件︱有片
即时国际
4小時前
古装第一美人︱知名艺人何晴去世终年61岁 唯一演遍四大名著女角
古装第一美人︱知名艺人何晴去世终年61岁 唯一演遍四大名著女角
即时中国
15小時前
有网民拍下英雄民众夺枪经过。X@Àdnanô
悉尼邦迪海滩枪击︱英勇市民埋伏夺枪 枪手节节后退天桥再施袭
即时国际
7小時前
谢霆锋张栢芝18岁大仔Lucas「颓废look」用餐 路人随手一拍「神颜」冲上微博热搜
谢霆锋张栢芝18岁大仔Lucas「颓废look」用餐 路人随手一拍「神颜」冲上微博热搜
影视圈
10小時前
贵价快餐店Five Guys向现实低头！？特价餐$99汉堡+细薯条+奶昔 网民：平唔平都唔系重点
美式快餐店Five Guys再减价？劈价$99有齐汉堡+薯条+奶昔 网民：平唔平都唔系重点
饮食
15小時前
河南有28岁女教师在成亲当日跳楼轻生，以控诉被家人逼婚。
珍惜生命︱河南28岁高中女教师死控逼婚 成亲日跳楼轻生
即时中国
16小時前
更多文章
VTC积极推动持续专业进修，例如透过开办电机工程课程，让在职人士掌握智能电网及高压电力等技术，助力香港建设低碳智慧城市。
教达人 - 拥抱终身学习 持续专业进修成就未来 | 教学「无间」
　　香港正经历经济转型，新兴产业蓬勃发展，传统行业亦不断革新，持续进修已成为在职人士保持竞争力的关键。政府早年成立持续进修基金，为有志进修的成年人提供资助，已接获逾90万宗申请，反映市民对自我提升与终身学习的强烈需求。 　　职业训练局（VTC）一直为社会培训各行各业的专业人才，配合经济发展需要。每年，VTC为超过20万名在职人士提供多元化的持续专业进修课程、终身学习短期课程及企业培训等，涵盖
2025-12-08 02:00 HKT
教学「无间」