教达人 - 智能温控背心引领潮流 HKDI设计扬威国际 | 教学「无间」

　　天气逐渐转冷，正是添衣保暖的时节。除了传统的厚重外套外，结合科技与时尚的智慧服饰正成为新趋势。这类服饰配备感应装置、生理监测及智能调温技术，能根据体温与环境变化自动调节，开启全新的保暖体验。有分析预计，全球智慧服装市场规模将由2024年的42亿美元，大幅飙升至2032年的279亿美元，反映行业巨大的发展潜力。

　　香港知专设计学院（HKDI）积极推动创新，与本地初创公司携手研发智能温控背心「Project Kontemp」，凭借突破性的设计理念，勇夺世界三大设计奖之一「2025年红点设计概念大奖」的顶级奖项「最佳设计奖」，在国际舞台上绽放光芒。

　　项目由HKDI知专设创源（CIMT）团队主导设计，结合中医穴位理论与先进半导体技术。背心前后共配备6个温控模组，透过控制器，即可在短短一分钟内稳定控温，表面温度范围由5度至45度，兼具制冷和制热双重功能。除了功能卓越，背心更以时尚设计脱颖而出，符合人体工学概念，采用防水防污面料，并提供多种尺码选择，实用且美观，适合不同用家需要。

　　近年香港创科与设计产业蓬勃发展，HKDI团队正积极推进将「Project Kontemp」商品化，计划进军香港及东南亚市场，并针对不同行业需求开发多种版本。笔者期盼这款智能温控背心能早日投入市场，让更多人能体验科技与设计融合所带来的舒适与便利，为香港多元经济发展注入新动力。

教学「无间」