Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海洋公园 – 海洋公园与下一代携手 延续绿海龟「逆濒」奇迹 | 逆濒行动 - Mission R

逆濒行动-Mission R
逆濒行动-Mission R
海洋公园
2025-12-01 00:00 HKT
阅讀更多
教育 专栏
內容

保育界近日传来喜讯，在国际自然保护联盟的濒危物种红色名录中，绿海龟正式由「濒危」降级至「无危」！过去数十年，绿海龟面临非法贸易、栖息地破坏等威胁，现在成功「逆转濒危」，是全球多年保育工作的重要里程碑。海洋公园与渔农自然护理署合作逾二十载，至今成功拯救、疗养并放归近80只绿海龟，更与国际组织交流护理及医疗技术，为保育工作注入重要力量。

海洋公园也积极教育下一代保护海洋，园内近年成立香港海洋生物救护及教育中心，是学生进行体验式学习的理想场地。学生能在教育活动中认识绿海龟等本地物种，也会研究搁浅个案，尝试分析解剖报告及电脑扫描图片，了解海洋生物在野外会遭遇的危机。教育团队亦会介绍中心内的先进设备，加深学生对海洋生物救援及研究工作的认识，启发他们思考未来投身相关事业的可能性，有助学生进行生涯规划。

为推动学界保育，海洋公园于2023年成立「海洋公园保育联盟」，并连系了超过700间学校的学生组成「海马同学会」，鼓励成员在校内提倡保育。在本月初举办的绿海龟工作坊中，幼稚园学生成员探访了于后勤设施疗养多年的绿海龟，建立对海洋生物的同理心。中小学生成员则与海洋生物学家及海龟护理员对话，探讨相关政策，累积实用的保育知识。

绿海龟的成功案例印证了保育需要持之以恒。海洋公园会举办更多保育教育活动，培育未来保育人才，同时鼓励大众携手减少海洋污染，实践绿色生活，例如减少使用即弃塑胶产品、妥善回收塑胶垃圾，让保育的成果得以代代承传。
 

最Hit
天气｜天文台料冷锋下周末来袭 12.13最低16°C 一日跌8°C
00:39
天气｜天文台料冷锋下周末来袭 12.13最低16°C 一日跌8°C
社会
6小時前
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影视圈
4小時前
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
饮食
6小時前
《同事三分亲》女星富商老公尖沙咀大炒车  Tesla座驾遭拦腰猛撞损毁严重  救护车赶到急送院
影视圈
8小時前
大埔宏福苑五级火｜醒目市民力荐原始火警铜锣 灾民力撑：我真系宁愿用手敲 网民：蒸鱼碟都得
大埔宏福苑五级火｜醒目市民力荐原始火警铜锣 灾民力撑：我真系宁愿用手敲 网民：蒸鱼碟都得｜Juicy叮
时事热话
5小時前
娱乐圈顶级巨星兄弟合共身家逾十亿 相聚土瓜湾超贴地叹平民美食 相识逾半世纪传曾反面
娱乐圈顶级巨星兄弟合共身家逾十亿 相聚土瓜湾超贴地叹平民美食 相识逾半世纪传曾反面
影视圈
5小時前
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
影视圈
5小時前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
2025-12-04 17:52 HKT
《爱．回家》骨干演员「离家」！朱茵同班同学宣布离巢 演艺路崎岖曾获刘丹8年「包伙食」
《爱．回家》骨干演员「离家」！朱茵同班同学宣布离巢 演艺路崎岖曾获刘丹8年「包伙食」
影视圈
5小時前
屋苑走廊鞋叠鞋 邻居谂起宏福苑巨灾忧阻走火 网民惊见门外泊超市手推车
屋苑走廊鞋叠鞋 邻居谂起宏福苑巨灾忧阻走火 网民惊见门外泊超市手推车｜Juicy叮
时事热话
3小時前
更多文章
「海洋减塑创新挑战赛」鼓励中学生构思解决方案。
海洋公园 – 海洋公园连系青年智囊 启迪走塑新思维 | 逆濒行动 - Mission R
塑胶污染近年愈见严峻，全球各地都设法解决。相信大家也曾在海边看见垃圾，除了日常的回收，该如何应对塑胶问题？ 由香港海洋公园主办、香港赛马会慈善信托基金捐助的「赛马会『拾塑行动』教育计划」，正与不同机构携手进行走塑挑战。计划与Clean Waterways Initiative（洁净水域行动）合作并出动太阳能净港船，清理本港多个避风塘，自去年四月起已清除逾52吨垃圾。 要扭转塑胶污染的局
2025-11-17 00:00 HKT
逆濒行动-Mission R