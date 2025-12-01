海洋公园 – 海洋公园与下一代携手 延续绿海龟「逆濒」奇迹 | 逆濒行动 - Mission R

保育界近日传来喜讯，在国际自然保护联盟的濒危物种红色名录中，绿海龟正式由「濒危」降级至「无危」！过去数十年，绿海龟面临非法贸易、栖息地破坏等威胁，现在成功「逆转濒危」，是全球多年保育工作的重要里程碑。海洋公园与渔农自然护理署合作逾二十载，至今成功拯救、疗养并放归近80只绿海龟，更与国际组织交流护理及医疗技术，为保育工作注入重要力量。

海洋公园也积极教育下一代保护海洋，园内近年成立香港海洋生物救护及教育中心，是学生进行体验式学习的理想场地。学生能在教育活动中认识绿海龟等本地物种，也会研究搁浅个案，尝试分析解剖报告及电脑扫描图片，了解海洋生物在野外会遭遇的危机。教育团队亦会介绍中心内的先进设备，加深学生对海洋生物救援及研究工作的认识，启发他们思考未来投身相关事业的可能性，有助学生进行生涯规划。

为推动学界保育，海洋公园于2023年成立「海洋公园保育联盟」，并连系了超过700间学校的学生组成「海马同学会」，鼓励成员在校内提倡保育。在本月初举办的绿海龟工作坊中，幼稚园学生成员探访了于后勤设施疗养多年的绿海龟，建立对海洋生物的同理心。中小学生成员则与海洋生物学家及海龟护理员对话，探讨相关政策，累积实用的保育知识。

绿海龟的成功案例印证了保育需要持之以恒。海洋公园会举办更多保育教育活动，培育未来保育人才，同时鼓励大众携手减少海洋污染，实践绿色生活，例如减少使用即弃塑胶产品、妥善回收塑胶垃圾，让保育的成果得以代代承传。

