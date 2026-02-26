来一场市民及游客都得益的厕所革命

特首在最近一份施政报告里面提到「无处不旅游」，就是要把香港的旅游资源好好整合，让更多人愿意来香港玩，玩得更开心，促进本地经济。随著来港旅客越来越多，乡郊旅游热点的卫生状况令人关注，尤其是公厕，不但影响大家对香港的印象，也令市民忧虑旅客增加所带来的公共卫生问题。

说到公厕，真是「民生无小事」。对旅客来说，出门在外的如厕体验，大大影响他们对一个地方的观感；对市民来说，干净方便的公厕，能提升日常幸福感。据统计，2025年8月的来港旅客就有3,320万人次，比去年同期多了12%，当中喜欢到乡郊旅游的越来越多，对于旅游热点的公厕是个很大的考验。有的地方公厕不够用、设施老旧，卫生状况不佳，和香港国际大都会的地位不太匹配。

特区政府这几年也一直在努力，推行乡郊公厕「旱改水」，还加了不少智慧设备，想靠硬体升级让大家如厕更舒服。其中荔枝窝的「智环保公厕」堪称乡郊公厕升级的样板。据了解，郊野公园管理处早在2020年9月就给这个公厕批了850万元工程费，后来为响应施政报告要求，又多拨了480万，前后一共花了1,330万。项目2021年9月开工，2024年8月完工，当年11月就试著对市民开放。它的设计处处透著绿色环保，还拿了香港建筑师学会的两个大奖，不仅让大家对乡郊旅游的印象好了不少，也给香港的绿色建筑树了个好榜样。

但上述智能环保公厕并没从根本上解决部分地方「如厕难」的问题，特别是交通条件比较差的地方。比如它宣称运营时能完全抵消碳排放量，从配套设计来看确实有道理，但却忘了一个关键环节——蓄粪池清理。清理时的运输、处理环节，肯定会产生额外碳排放，这部分并没算进去，所以它的环保成效，表述得可能不够全面。更重要的是，这类公厕造价高、标准也高，想在全港尤其是偏远乡郊大规模设置，难度不小，想用它解决所有地方的「如厕难」，恐怕还是杯水车薪。

其实提升公厕品质，并非盲目追求高规格。内地有些城市就做得不错，除了「厕所监测系统」，还种点绿植，放点音乐，既舒服又有科技感，一些好的经验香港可以借鉴。公厕建设的核心永远是实用和合适，不能为了追求高标准、高智能化，忽略了不同地方的实际情况。大家不妨看看国家的经验——从2015年开始推行「厕所革命」，这十年下来总结出一个实在道理：公厕建设不能一刀切、盲目硬推，关键是因地制宜。该用水厕就用水厕，该用旱厕就用旱厕，要结合实地条件、使用需求、科学设计、成本效益。

沙头角抗战纪念馆是一个讲述香港重要历史的旅游热点，随著边境禁区开放，参观的人越来越多。笔者曾经推荐该馆使用一座拥有港产设计专利而无需水电的外置式厕所，发明人更是中国城市环境卫生协会厕所专委会专家组成员中唯一的香港人，这个在科技领域中不太起眼的生态发明原来得到国家级的认可。该环保厕所不仅干净，还没有传统旱厕的难闻味道，用起来一点不比水厕差，国际知名建筑公司也正在使用，甚至香格里拉的哈巴雪山上也找到其踪影！原来只要设计科学、管理得当，创新型生态旱厕一样能带来良好体验，也是因地制宜的最佳例子。这样的本地环境生态科技值得在香港好好利用。

特区政府不妨多借鉴内地「厕所革命」的经验，抛弃一刀切的想法，公厕建设要真正做到「因地制宜」、「实用为本」。与此同时，也要完善公厕建设的评估办法，客观全面看待它的环保效果、实用价值和营运成本，不要只重视建设而忽视管理环节，要有创新思维，改变因循的做法，特别是乡郊旅游越来越受欢迎。公厕建设不是小事，关系到城市管理的成效，要积极发掘新的环保生态科技，来一场让游客及市民都得益的「厕所革命」。