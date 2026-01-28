要一份能承先启后的财政预算案

适逢财政预算案咨询期，笔者也参与了其中一场咨询会，认同财爷对未来一年的经济形势分析，必须慎防因为地缘政治等因素产生的黑天鹅或灰犀牛，对回暖的香港经济带来不确定性，未来一年亦是十五五规划的开局之年，极大的机遇及风险并存，必须要有充分的两手准备。

笔者在去年的财政预算案咨询时接受报章访问，表示「香港财赤不足畏 勿扑熄火种」，不能因为令人担忧的赤字而过度紧缩，阻碍复苏势头，政府必须先从自身出发，减少浪费，增加效率，改变体制上存在的公共开支漏洞，优化政府资源运用。按政府最新估算，经营帐目有望今年提早回复盈余，反映只要经济有所增长，赤字问题才能解决，财政政策不能过于保守，必须采取更进取、更具创意的手段。

正如笔者前两年的建议，特区政府必须加大发债力度，以应付未来发展需要，加强公共财政的稳定性，特别是香港的债务仍然处于国际上的低水平，政府应该多发长债，以应付庞大基建及北都发展的需要，不要失掉时机。笔者在去年的施政报告选委咨询会也向特首建议，研究如何利用稳定币的发行结合政府发债创造新模式，惠及香港市民，特别是银发族，让他们参与香港的长远建设，并分享相关成果。

笔者在咨询会也提到前两年建议特区政府发行人民币年金，并安排相关回报可以直接转到香港居民的内地银行帐号，像生果金一样通过广东计划和福建计划过河，给港人在内地的退休生活多一个选择和便利，特别是大湾区，这样同时可以增加市民购买年金的意欲，盘活退休人士手中闲置的大量资金，一举数得。此建议前年也曾经通过立法会议员向金管局提出，希望在财政预算案能看到这方面有所动作。

作为“跨界别关注中医药联席会议”的发起人和召集人，笔者也在咨询会提到政府应该分配资源到中医药的产业化。联席会议及各界2023年已经建议特首推动中医药产业化，为经济增长带来新动力，也看到特首在当年的施政报告把中医药列入“新兴策略产业发展”的范围，垫定政策基础。医卫局因为医疗卫生主要职能的关系，在中医药发展方面比较重视中医服务、中医专业及中医药的规管，而联席会议一直提出中医药不单只是医疗卫生的事，更是全社会跨界别的事，甚至牵涉国家医疗卫生安全，要发展中医药成为策略产业，必须跨部门政策和资源，希望财爷能在财政上提供额外资源，支持中医药产业化，为经济增添亮点，当中包括联席会议及各界曾经建议的中医药特色文化旅游，需要医卫局以外的相关部门积极参与配合，不能单打独斗，各顾各地盘。

联席会议在去年的施政报告咨询时，首次提出成立由特首亲自领导的「跨部门中医药发展领导小组」，以落实将中医药作为新兴策略产业，协调各部门资源及工作。在联席会议成立之初，也提出中医药发展专员的级别需要提升，由医卫局长直接领导，而不是副秘书长。在上月刚刚公布的“中医药发展蓝图”，将成立“中医药发展领导小组”, 由医衞局长担任主席，促进跨部门统筹协作，也会成立“中医中药发展咨询委员会”，由中医药发展专员担任主席。联席会议将密切留意新架构能否收集研究不只是中医药界而是社会各界的广泛意见，特别是中医药用家及消费者，达到预期的发展成果。

笔者了解到不少内地中医药企业也希望能在香港找到落脚点，通过我们的国际化优势出海，在北都发展时政府应该已经预留空间给中医药产业，希望能真正完成中医药产学研的布局，创造必要的生态环境，这些在笔者“发展北都区必须用上狠劲”的前文中已经提及，希望能在实际建设过程中见到行动，而不是只闻楼梯响。财政预算案能否为香港开创未来，取决于它能否在政策上承先启后，得到有效落实！

撰文：黄炳逢

香港内地经贸协会会长

跨界别关注中医药联席会议召集人