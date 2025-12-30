对日须强势以待 不存任何幻想

对日本首相高市草苗的「台湾有事」言论，笔者曾发文表示绝对不能掉以轻心，必须听其言、观其行，进一步判断日本现届政府的真实意图。从该言论发表至今，中国已经严正声明反对，也逐步采取对应措施作出反制。但高市只是搪塞敷衍，并未作出正确回应，明显不想撤回其言论。从其外交及国防的连串举动看来，一方面想试探中国及国际社会的反应，希望得寸进尺；一方面凝聚支持其上台的国内右翼势力，借此达到既定政治图谋。

日本国内所谓民意调查对高市的支持度，是否按其戏码上演大家可想而知，但也掩盖不住民间反对其言论的部分声音。日本政府近日更大幅增加国防预算，右翼国会议员相继出访台湾，毫不忌讳与台独势力勾连，更有高市的重要僚属提出日本要考虑拥有核武，狐狸尾巴经已尽露。对现届日本政府绝不应该存有任何幻想，对日本右翼军国主义复活的势头，我国必须及早作出准备，及时加强应对措施，如笔者之前撰文所说，硬的必须更硬、软的必须更软！

从日本现届政府的举动看来，就是要混淆视听，强化「台湾地位未定论」，背离「一个中国」政策，在国内及国际渲染中国威胁论，试图把台湾问题从中国内政的层面转化到国际地缘政治层面，与其他国家一些与台独勾连的政客互相呼应，从中为自己找到大力扩充军备及脱离二战后国际秩序的借口，让军国主义的复辟有机可乘，其政治目的昭然若揭。大家试想想，在二战期间对中国及亚洲国家造成巨大伤害的日本，一个从古到今不乏侵扰中国行为的日本，如果有朝一日建立足够强大的军事力量，甚至拥有核武，对中国及周边国家的安全构成的风险会有多大？如果类似事情发生在美国身上，他们会容许吗？

现届日本政府是在自民党失势及政党互相倾轧的乱局中诞生，在安倍晋三当首相时已经培育了一定势力的右翼派系，不惜与长期执政盟友公明党决裂，趁机把右翼代表人物高市捧上，高市为了要争取成为日本首位女首相，也必须以极右姿态参选以取得足够支持。当选后，她很有可能自知领导的是个短命政府，必须在下次选举前加快达到其党派的重要政治任务，甚至不惜铤而走险。从其执政后的各个举动，处处有安倍晋三当首相时的风格，只是为了在更短时间内完成任务，冒著更大的政治及外交风险，变本加厉地推动“中国威胁论”、支持台独势力、借助欧美的力量围堵中国、摆脱国际社会对其扩张军力的羁绊等等，妄想中国及国际社会慢慢接受并适应其右翼举动。这种投机的心态、转移国民视线的手段，事实上是拿日本国民当赌注，把他们带到战争边缘，也为经济添上更大的不确定性。对待日本时，必须准确区分右翼势力及其他力量，当然要特别警惕军国主义复辟的势力。对于希望中日友好的正面力量，包括政界及民间的，也必须努力沟通维系。

日本现届政府的异动，让笔者想起一战结束后德国的纳粹力量如何崛起。当年德国的右翼势力试图推翻一战的成果，在欧洲国家麻痺大意的情况下，纳粹力量日益坐大，终于演变成二次大战。二战后作为战败国的日本发展成为经济大国，其军事力量一直被战胜国监督限制，特别是美国。日本的右翼势力一直认为本国成为经济强国但未能成为军事自主的“正常国家”而耿耿于怀，建立自主的强大军力之心不死，却没有认真反省历史。美国为了围堵中国，是否会一时大意，让日本有机可乘，大力发展军备，甚至拥有核武，成为脱缰野马，到头来威胁自身？毕竟曾经在日本投下两枚原子弹的是美国！笔者从前说过，日本只会信服于战胜过他们的国家，在他们心目中只有美国，中国要防止日本再次侵略，只有以强者的实力为本，再软硬兼施。对于日本右翼势力的抬头及与台独分子的合流，期待国家采取坚决的手段，不能使之影响国家的统一大业。

撰文：黄炳逢

香港内地经贸协会会长