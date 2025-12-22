Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新一届立法会议员的使命和考验

黄炳逢
2小時前
       新一届立法会议员在宏福苑火灾后如期选出，让政府及社会各界可以在立法会的全力支持配合下，更有效处理火灾的后续工作，更重要的是进行全面、深入、精准、公平、公正的调查，给市民一个可以信服的交代，特别是下一步必须进行的深度改革。特首及社会各界除了极力支援火灾居民，抚平伤痛，更需要认真查找并解决累积下来的系统性、结构性问题，避免类似灾害再次发生，同时趁机检视与经济民生息息相关的各项制度，勇于改革那些曾被认为「行之有效」而跟不上社会经济变化的“既定机制”，避免在其他方面重蹈覆辙。

        香港面对种种挑战和机遇，全球形势风云变幻，整个社会必须继续前行，绝对不能停下来，特别是国家的十五五规划即将展开，香港还有更重要的任务。立法会新一届议员即将就任，他们作为管治架构的重要组成部分，肩负著重要使命，必须尽快全力投入工作，与政府和社会各界一起迎难而上，开创新局面。

        作为选委会委员，笔者与一些立法会现任和候任议员有更多一点见面交流的机会，特别是一起推动有关中医药、内地港人、人才、职专教育等相关政策议题的议员。笔者参与发起的一些议题群组如「跨界别关注中医药联席会」、「内地港人投票便利关注组」和「香港人才大融合促进组」等等，也与部分立法会议员、选委、 人大、政协及社会各界目标一致的组织及人士一起集思广益，收集社会相关界别对特定议题的意见，本著爱国爱港的精神形成理性、务实及切合香港整体利益的建议，提供给政府及社会各界参考，希望政府在施政方面有更全面的考虑，更配合国家发展大局、更贴近市民所需。

         在紧凑的选举过程中，笔者有机会单独与之交流过的候选人，都是有抱负、有担当、有见地、有能力的爱国爱港人士，都以服务国家、服务香港为己任，愿意投身到异常繁重复杂的议会工作。有些要牺牲原来的高薪厚禄，有些要走出舒适圈，有些为公职而暂时放下专业，确实值得赞赏。他们来自不同范畴、不同专业、不同行业、不同社会阶层，也包括一些身兼全国人大代表、全国政协委员及内地各省市政协委员的议员，成分多元，广泛地代表著社会各界，期望他们能够把各阶层的声音真正带到立法会，承担起下情上达、上情下达、制定法例、审批拨款、监督政府、配合施政等重大责任，为香港在一国两制下的繁荣安定发挥不可或缺的作用。

        笔者特别要赞扬那些首次参选但没有当选的“新丁”，他们个个都有高度使命感，希望以各自的专长和经验为市民服务。虽然当中不少缺乏选举及从政经验，但也勇于放下现有工作，在紧凑的选举安排中倾尽全力去参选。他们能成功拿到所需的各界别提名，有机会向大家展示各自的政纲及理念，甚至提出关乎香港未来的意见，无论当选与否，都是赢家，值得被重视和重用，都是有利与香港管治的优秀人才，期待他们日后在不同公职或特定岗位上发挥更大作用，特区政府也应该通过此次选举，为他们提供更多服务社会的机会，让选举同时成为发掘优秀治港人才的制度。

        作为政府与市民的重要沟通桥梁，立法会议员为社会各界发声的作用不言而喻，在爱国者治港的制度下，议员们必须与选民的社会各界经常保持密切沟通，并及时反映各方意见，为特首和政府官员建言献策，发挥民主协商的优势。议员通过议会协助政府在制定政策及施政时更加贴地，从香港的整体利益出发，有效平衡监督政府运作及配合政府施政两大关键角色，为公众利益找到最大公约数。立法会议员如何在新一届取得最佳绩，合乎公众期望，监督但配合特区管治，考验著他们的智慧和能力，关乎著市民的福祉。

撰文：黄炳逢

香港选举委员会委员

香港内地经贸协会会长

