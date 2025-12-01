「台湾有事」言论绝对不能掉以轻心

今年正值抗日胜利及世界反法西斯战争胜利80周年纪念，刚刚当选日本首相的高市早苗竟然发表「台湾有事」的相关言论，正是一石激起千重浪，中日关系急转直下，造成这样的结果，责任毫无疑问在日方！高市的言论挑战我国的核心利益，全国上下深表愤概，国家也及时作出强烈的反应，谴责相关言论，以正视听，并逐步作出反制。面对国家的主权及安全利益，中国绝对不能妥协，绝不能容许曾在中国犯下弥天大罪的日本军国主义趁机死灰复燃，再次对中国作出伤害。

「台湾有事」的言论背后所代表的思维及态度，作为中国人必须警惕。首先它侵犯了“一个中国”的原则及底线，代表了某些日本政客的真实想法，变相把“台湾是中国领土不可分割的一部分”的内政，转化为可争议的国际问题，与「台湾地位未定论」如出一彻，与部分反华国际政客遥相呼应，把中国的统一大业沦为外国势力干预的借口，鼓励台独的图谋更是昭然若歇。此论一旦被国际接受并形成共识，可谓后患无穷！高市的言论如果不是极度欠缺外交经验，曾经多次参拜靖国神社的她，用心就可能更加险恶，骨子里就是不认同二战结束后的国际秩序，还是忘不了在日本殖民统治下的台湾，中国人民岂能接受，不是采取模糊说法可以蒙混过关。

除了在我国引起强烈民愤，高市的言论也引起了日本国内不少爱好和平民众的抗议，担心现届政府把日本推向战争边缘，相关言论发表后，日本的防卫大臣更视察了冲绳与那国岛，并发表所谓加强日本西南防卫部署的言论，更是火上浇油，显示高市的言论不能单纯地被视为发言失误那么简单。 这些举动及其结果是否有计划地转化为达到某种政治目的所需的「中国威胁论」，用以转移日本国民对政治经济困境的视线，值得深入研究。无论是上述那一种可能，中国人都绝对不容掉以轻心，态度上也不能含糊，反制措施也必须到位，不能让人有机可乘，产生国际上的连锁反应。

面对日本新上场的右翼势力，在应对上「硬的必须更硬」、「软的必须更软」。一方面要强硬回应侵犯中国主权、安全及发展利益的言论及举动，特别是牵涉属于中国内政的台湾事宜，绝对不能为台独提供任何空间，必要时动用国家的综合力量来抵制不当的地缘政治行为，包括适当动用军事力量来捍卫国家的领土完整，「不惹事但也不怕事」。历史证明，军国主义者的侵略行为只能以强大的武力制止，二战后的美日关系就是最佳的证明，日本只会顺从打败他们的强者。另一方面，对于日本国内爱好和平及对中国友好的力量，必须保持接触沟通，尽量希望他们不会被捆绑到军国主义的战车上面。今天的中国非八国联军时的中国，绝不容许侵犯我国利益的势力浑水摸鱼。对于某些国家讲一套、做一套的双重标准，只要坚持原则，也不必过于介怀，但也要与各国民间保持接触，以他们能听得懂的方式加强沟通，团结国际上理性务实的力量，共同解决全球面对的各项难题，为人类命运共同体作出贡献。

撰文：黄炳逢

香港内地经贸协会会长