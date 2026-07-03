辛正儿 - 世界杯外围赌博黑金链 执法斩断减少社会祸害 | 社论

四年一度的世界杯，全球掀起热潮，香港球迷追看之际，警方近日展开扫荡行动，捣破8个非法赌博场所，拘捕150人，涉款逾3亿元。这组数字不仅反映非法赌博的猖獗，更凸显大型体育盛事背后隐藏的社会风险。当万千市民沉浸于球赛激情，一条隐秘的「黑金链」正悄然运作，必须警惕。



淘汰赛阶段，赌波风气更炽热，正是外围赌博集团的吸金高峰期，原因是赛事期间话题流量暴增，为非法平台提供天然流量入口；其二，非法外围赌博比合法博彩更具吸引力，赔率更高、玩法更灵活，轻易吸引「小额散户」与「重注玩家」。社交媒体与通讯软件盛行下，非法平台可轻易接触潜在赌客。许多球迷起初「小赌怡情」，却在连场激战中越陷越深。三亿元涉案款项仅属冰山一角，背后实有一条完整成熟的「产业链」－－从庄家、中介、技术支援到洗钱渠道，分工精细，运作宛若企业。



值得肯定的是，警方绝非仅在世界杯期间才执法；回顾今年，当局针对外围赌博的打击从未间断，捣破场所、拘捕人员、冻结资金，行动果断，有效震慑犯罪分子，保护广大市民，展现了执法部门的决心与效率。



然而，「道高一尺，魔高一丈」，外围赌博的挑战依然严峻。犯罪集团经打击后，必然转移阵地、改头换面、卷土重来。更令人忧虑的是，目前尚属分组赛阶段，往后的淘汰赛张力与悬念将几何级数上升，赌风势必更炽热，外围集团必趁机加大宣传攻势，届时警方的情报收集与执法难度将倍添挑战。



面对如此形势，我们对警方抱有充分信心。当局明言将加强针对性部署，从宣传、教育、情报与执法四大方向多措并举，誓要斩断黑金链。其中进驻校园向学生开展教育尤为关键，毕竟入世未深的年轻人最易受朋辈影响与网络引诱。我们同时期望警方进一步加强与科技企业合作，善用大数据与AI监测，实时辨识异常资金流动；并强化与内地及国际执法机构的情报共享，建立联合打击框架，以应对外围赌博的跨境特性。



非法外围赌博的危害绝不限于个人金钱损失，更侵蚀社会肌体－－许多家庭因一人嗜赌而妻离子散、债务缠身，衍生抑郁、家暴甚至自杀悲剧。支持警方在世界杯热潮间对犯罪团伙保持高压态势，除恶务尽，让广大市民（尤其是年轻人）以健康方式感受世界杯的激情与正能量。



辛正儿