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辛正儿 - 战火外溢与太空军备竞赛 双重危机下提前防范冲击 | 社论

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辛正儿
1小時前
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　　2026年下半年的国际局势，正以令人不安的速度朝更大危机发展。俄乌战事与中东冲突不仅未见缓和曙光，反而同时出现危险的升级讯号，预示着一场更大范围的动荡正在酝酿。身处冲突之外的香港，绝不能因此掉以轻心，必须对即将到来的能源与经济冲击做好万全准备。

　　北约近日公布的一份招标文件，揭开了西方拟介入俄乌战事的新篇章。这份仅25万欧罗的项目，旨在为乌克兰研发可瘫痪军用机场的无人机与巡飞弹系统，其作战定位赤裸裸地指向俄罗斯本土纵深目标。俄方已视此为北约直接参战的挑衅行为。当波兰、芬兰等国高调备战，欧洲战争的风险正从前线对峙，扩大为俄罗斯与北约集团全面冲突的导火索。停战谈判的希望，在双方南辕北辙的条件下已渺茫得近乎虚幻，战火不仅不会熄灭，反而可能烧向更广阔的领土。

　　与此同时，中东局势同样走向更危险的军事竞赛。以色列国防部长卡茨首次明确将太空激光武器定为国防核心目标，意图建立全球首个成熟太空打击能力，此举明显是为应对伊朗的导弹威胁。以色列现有的「铁弩」陆基激光系统与「箭三」反导系统，已为此计划提供了坚实的技术基础。然而，这项计划无疑将加剧地区军备竞赛。伊朗因以色列持续攻击黎巴嫩而拒绝与美国谈判，美伊多哈进程再陷罗生门。外交大门关闭之际，太空武器的研发只会让军事对抗的火燄烧得更旺、更久。

　　两场冲突正同步呈现「长期化」与「扩大化」的致命特征。俄乌战场的技术攻坚，正将战线延伸至俄国心脏地带；中东的太空武器计划，则把冲突维度从地面、空中，拓展至外太空。短期内看不到任何停火可能，冲突范围反而在酝酿扩大，这是对全球治理体系的沉重打击。

　　对于香港而言，这两场遥远的战争绝非事不关己。战事的延续与升级，将直接冲击全球能源供应链与金融市场的稳定。中东的动荡可能瘫痪石油运输要道，推高油价；欧洲战火的扩大则会进一步撕裂全球贸易体系，引发难以预测的经济衰退。政府和社会各界必须做好心理准备，提前制订能源储备、金融风险隔离与物资供应链保障等预防之策。在一个动荡的世界里，惟有未雨绸缪，才能在危机的惊涛骇浪中站稳脚跟。

辛正儿

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